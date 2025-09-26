“피지부터 목주름까지 개선”…농심, ‘라이필 더마콜라겐 시그니처RN’ 선봬

농심은 오는 28일 ‘라이필 더마콜라겐 시그니처RN’을 출시한다고 26일 밝혔다. 지난해 출시된 ‘라이필 더마콜라겐 시그니처’의 업그레이드 버전이다.

농심 ‘라이필 더마콜라겐 시그니처RN’. 농심 제공

농심은 이번 출시에 앞서 더마콜라겐에 사용되는 핵심 원료이자 국내에서 가장 작은 분자량(173달톤)을 가진 ‘저분자콜라겐펩타이드NS’의 인체적용시험을 2020년에 이어 올해 추가 실시했고, 그 결과 국내 콜라겐 건강기능식품 중 최고 수준의 효능을 확인했다.

농심이 공인 시험기관인 P&K에 위탁한 인체적용시험에 따르면, 저분자콜라겐펩타이드NS 섭취 10일 만에 주름, 탄력, 보습, 각질 등 총 30가지 피부 지표에서 최대 500% 이상의 개선 효과가 확인됐다. 이는 국내 출시된 콜라겐 제품 중 최단 기간에 가장 많은 피부 지표 개선을 기록한 사례다. 특히 국내 최초로 콜라겐 섭취를 통해 목주름, 모공과 피지 개선까지 입증됐다.

더마콜라겐 시그니처RN은 농심의 초소형 정제 기술(MiLi)을 적용, 기존 제품 대비 정제 크기를 20% 줄여 더욱 편리하게 섭취할 수 있도록 개선했다. 부원료로 기존 비오틴, 셀린 외 엘라스틴과 최근 기능 소재로 인기 있는 연어이리추출물을 추가해 피부조직 재생에 도움이 되도록 했다.

농심 관계자는 “콜라겐 선택의 기준은 ‘분자량 크기’인데, 국내 콜라겐 제품 중 가장 작은 크기를 가진 라이필 더마콜라겐 시그니처RN이 가장 빠르고 가장 많은 피부 지표 개선 효과가 입증됐다는 점에서 의미가 크다”며 “앞으로도 라이필 브랜드의 기술력을 바탕으로 프리미엄 건강기능식품 시장에서 입지를 다질 것”이라고 말했다.

