'어쩔수가없다' 이틀 연속 1위…주말 흥행 문제 없다

박찬욱 감독 새 영화 '어쩔수가없다'가 이틀 연속 박스오피스 1위를 달리며 주말 흥행을 예고했다.

'어쩔수가없다'는 25일 10만9728명(영화진흥위원회 기준)이 봐 박스오피스 정상을 지켰다. 누적 관객수는 약 46만명이다.

이 추세라면 '어쩔수가없다'는 주말에도 박스오피스 최상단 자리를 유지할 거로 예상된다. 26일 오전 9시 현재 예매 관객수는 약 22만명으로 예매 순위 1위다. 2위 '극장판 체인소 맨:레제편'(약 10만2100명)과는 2배 이상 차이가 벌어져 있다.

박 감독의 12번째 장편인 '어쩔수가없다'는 다 이뤘다고 느낄 만큼 삶이 만족스러웠던 회사원 '만수'가 갑작스럽게 해고된 후 아내와 두 자식을 지키기 위해, 어렵게 장만한 집을 지키기 위해, 재취업을 하기 위해 자신만의 전쟁을 시작하면서 벌어지는 이야기를 그린다. 배우 이병헌이 만수를, 손예진이 만수 아내 미리를 연기했다. 이와 함께 박희순·이성민·염혜란·차승원 등이 출연했다.

이 작품은 미국 작가 도널드 웨스트레이크(Donald E. Westlake)가 1997년에 내놓은 소설 '액스'(The Ax)가 원작이다. 이 작품은 중산층 남성이 회사에서 정리해고 당한 뒤 다시 취업하기 위해 잠재적 경쟁자들을 살해하기 시작하면서 벌어지는 이야기를 그린 미스터리 스릴러다.

'체인소 맨:레제편'(5만3902명·누적 16만명)이 전날에 이어 이틀 연속 박스오피스 2위를 유지한 가운데 3위 '극장판 귀멸의 칼날:무한성편'(1만5313명·487만명)은 500만 관객에 도전한다. 올해 국내 공개된 영화 중 500만명 이상 본 작품은 '좀비딸'(562만명) 'F1 더 무비'(512만명) 2편이다.

이밖에 박스오피스 순위는 4위 '얼굴'(1만4856명·81만명), 5위 'F1 더 무비'(3445명·512만명) 순이었다.

