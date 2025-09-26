김종국, 50명 하객 '극비 결혼식'에 "섭섭해한 분들 있어"

가수 김종국이 최근 새신랑이 된 가운데 '극비 결혼'에 대해 일부 털어놨다.

김종국은 25일 자신의 유튜브 채널 '짐종국'에 업로드된 영상 초반에 박민철 변호사와 근황을 이야기하다가 자신의 결혼식 뒷이야기를 전했다.

김종국은 "제가 결혼식을 작게 하지 않았냐. 자신을 부르지 않은 것에 섭섭해하시는 분이 있더라"고 운을 뗐다.

그러면서 "당사자들이 어떤 사정으로 작게 결혼식을 한다고 하면 이해해주지 않냐"고 반문했다.

박 변호사는 "그걸 이해 못한다? 정리해야죠"고 너스레를 떨었다.

김종국은 또한 "초대는 못 받았지만 '결혼 축하한다'고 연락을 준 지인이 있었다. 동생들은 '축의금이라도 하고 싶다'고 하더라"고 전했다.

그는 하지만 "마음만 받았다"고 부연했다.

김종국은 이달 5일 비연예인과 결혼식을 올렸다. 신부의 정체에 대해 함구해 LA 출신 사업가, 유명 영어 강사 딸 등의 추측이 쏟아진 상태다. 이에 따라 그의 결혼식에 '극비 결혼'이라는 별칭이 붙었다.

사회를 맡은 MC 유재석 등 연예인들도 극히 일부만 초대 받았다. 하객은 양 측 50명씩 약 100명으로 알려졌다.

