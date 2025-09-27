[재미로 보는 오늘의 운세] 9월 28일 (일요일)

쥐

96년생 일상을 다 잊고 생활하는 것이 좋다.

84년생 좋은 운이 도래하니 만사형통이다.

72년생 성실한 태도로 일관하면 불리함을 극복한다.

60년생 열심히 하는데도 수익은 적다.

48년생 행동으로 인한 결과에 대해 책임을 져라.

36년생 밝은 곳이나 사람이 많은 곳에 있어야 좋다.

소

97년생 돈이 없는 경우 불안감이 밀려온다.

85년생 꼬였던 일이 해결되겠구나.

73년생 과제가 힘겨우면 불안감에 젖다가 포기할 수 있다.

61년생 물이 너무 맑아도 고기가 자라지 못하는 법.

49년생 원리원칙에서 벗어나는 행동은 자제해야 한다.

37년생 나가서 큰소리치면 재운이 절로 생긴다.

범

98년생 전문가가 되기 위해서는 노력이 필요.

86년생 급한 일일수록 신중하게 결정하라.

74년생 시간을 할애해서 분야에 대한 지식을 넓혀라.

62년생 시행하는 시기와 목적이 확고해지면 미루지마라.

50년생 당혹스러운 일에 휘말리나 원인은 탓할 수 없다.

38년생 기다리는 사이에 다른 사람이 먼저 챙긴다.

토끼

99년생 아름다운 꽃도 영원할 수는 없다.

87년생 남동쪽으로 움직이면 길하다.

75년생 신속하게 움직이면 바라는 것을 얻는다.

63년생 금전문제로 심사가 어지러울 수 있다.

51년생 슬럼프는 인식할 때 더욱 길어질 수 있다.

39년생 함정을 파놓고 기다리고 있지 않은지 잘 살펴라.

용

00년생 모자라더라도 그대로 밀고 나가라.

88년생 좋은 운이 다가오니 조급해 마라.

76년생 개성과 능력을 고려한 뒤 직업을 택해라.

64년생 헤어진 아픔을 치료하는 데에는 오랜 시일이 걸린다.

52년생 재물에 대한 애착은 누구나 마찬가지.

40년생 음양의 이치를 실생활에 적용하면 들여다보인다.

28년생 부동산투자나 매매는 서둘지 마라.

뱀

01년생 소일이 나타나니 즐겁다.

89년생 결과에 만족하고 감사하라.

77년생 앞에서는 당당하지만 두려움이 존재한다.

65년생 경험도 협력자가 없으면 빛을 발할 수 없다.

53년생 자녀문제로 근심도 많지만 전반적으로 무난하다.

41년생 끝나지 않은 일이 있다면 마무리지어라.

29년생 분명한 것는 좋지만 시기가 아니다.

말

02년생 문서상의 하자가 발생할 수 있다.

90년생 경거망동하면 일을 망치게 된다.

78년생 별로 달라진 것이 없다면 반성이 필요하다.

66년생 숨은 실력이 점진적으로 나타나는 운이다.

54년생 중앙선에서 자기자리를 꼿꼿하게 잘 지켜라.

42년생 열 사람이 한 명의 도둑을 잡기 힘들다.

30년생 일 추진은 미루는 것이 현명하다.

양

03년생 정당한 방법이 아니면 취해서는 안된다.

91년생 신경 쓸 일이 많이 생긴다.

79년생 정확하지 않으면 무턱대고 나서지 마라.

67년생 몸도 마음도 지치기 쉬운 시기.

55년생 불로소득에 마음을 빼앗기면 많은 걸 잃는다.

43년생 오직 건강만 생각하는 것이 좋다.

31년생 화합하지 못하여 어려움이 가중.

원숭이

04년생 손에 꼭 쥐기 위해 노력을 쏟아야 한다.

92년생 이득이 보여도 신중하게 행동하라.

80년생 여성은 두 갈래 길에서 갈등을 일으킬 수 있다.

68년생 계획이 무리라고 판단되면 수정해야 상책이다.

56년생 자영업자는 예상 밖의 소득이 생기는 날.

44년생 문제해결을 위해서는 적극적으로 나서라.

32년생 오후 1-5시에 약속시간이 좋다.

닭

05년생 진행상황이 불리하면 뒤로 물러나라.

93년생 자기 과신을 삼가하면 행운수.

81년생 마음을 편안하게 먹고 조금만 양보하자.

69년생 한쪽으로만 기우는 것은 바로 잡으면 그만.

57년생 실력이 뛰어나도 인지도가 부족하면 걸림돌이 된다.

45년생 명예를 얻고자 한다면 남의 말에 귀를 조아려라.

33년생 말에 책임을 다하는 모습을 보여주자.

개

06년생 평범하게 보이는 것이 매우 소중하다.

94년생 적당히 처리하면 부작용이 생긴다.

82년생 좋은 계획은 겉모습보다 내용이 알찬 것.

70년생 한번에 상대방을 사로잡는 것은 불가능하다.

58년생 오늘은 취미를 가지고 싶은 운이다.

46년생 변화에 민감하면 마이너스 요인.

34년생 사람의 마음 자신도 예측하기 힘들다.

돼지

95년생 행동에 사고수가 있으니 주의하라.

83년생 주위 사람들의 의견에 귀기울이면 쉽게 풀린다.

71년생 시작이 힘든 것은 약속이 느슨하기 때문.

59년생 첫 마음 그대로 유지하면 결실을 거둔다.

47년생 오늘 안 되면 내일하면 되니 서두를 것 없다.

35년생 기대가 크면 실망도 크다.

