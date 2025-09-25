‘독거노인 정서 교류 AI’ 만든 중학생들

“사회적 약자와 (정서적) 고민이 있는 사람들에게 도움이 됐으면 합니다.”



사회적 고립을 겪는 독거노인과 우울증 환자에게 도움을 주는 인공지능(AI) 아바타를 개발해 전국과학전람회에서 대통령상을 받은 구산중 2학년 홍태민·채효림 학생의 소감이다.

제71회 전국과학전람회 학생부 대통령상 수상자에 선정된 인천 구산중 2학년 홍태민(왼쪽부터)·채효림 학생. 과학기술정보통신부 제공

국립중앙과학관은 25일 전국 초·중·고 학생과 교원·일반인을 대상으로 개최한 제71회 전국과학전람회 심사 결과를 발표했다. ‘앨리시제이션’ 팀으로 참가한 홍태민·채효림 학생은 ‘인공지능 컴패니언 개발 연구 프로젝트 앨리스(A.L.I.C.E)’를 출품해 학생부 대통령상을 탔다. 이들은 기존 정보 제공 중심 AI와 달리 정서적 교류에 중점을 두어 사람과 유사한 계층 기억 시스템, 감정 기반 대화, 실시간 감정 표현 등 기술을 구현했다. 개인정보 유출 우려를 감안해 로컬 서버 기반으로 구축하고 사회적 요구를 결합한 AI를 구현한 점에서 높은 평가를 받았다.



교원·일반부에서는 구스다운 팀(여수서초 김윤하 교사·신대초 안호정 교사·순천도사초 최성희 교사)의 ‘고흥만 큰기러기의 개체 수 증가 및 행동 특성 중심 탐구 학습자료 개발’ 작품이 선정됐다.



국무총리상은 학생부에서 도플러 팀(충북고 3학년 유승준·이현수 학생)의 ‘이동하는 소음을 지워라! : 도플러 환경에서 최적화된 소음제거 모델 설계’가, 교원일반부에서 남대전고 류재환 교사의 ‘폐자원을 활용한 몰입형 천문학 학습 공간 구축에 관한 연구’가 각각 선정됐다.



시상식은 11월5일 중앙과학관 사이언스홀에서 열린다. 권석민 국립중앙과학관장은 “학생들이 과학적 탐구심을 바탕으로 주변의 다양한 문제를 창의적 아이디어로 해결하고자 한 노력이 돋보였다”며 “앞으로 이들이 미래 사회를 선도할 과학기술 인재로 성장하기를 기대한다”고 말했다.

