美 ICE 구금시설에 ‘총격’ 3명 사상… 트럼프 “안티파 해체”

미국 이민세관단속국(ICE) 구금시설에서 총격 사건이 벌어지면서 3명의 사상자가 발생했다. 지난 10일 미국 우파 청년 활동가 찰리 커크가 암살되는 등 이념 갈등이 극단적 폭력으로 번지고 있다. 도널드 트럼프 대통령은 ‘좌파와의 전쟁’을 선포하며 갈등을 부추기고 있다는 비판이 나온다.



24일(현지시간) 뉴욕타임스 등 외신에 따르면 이날 오전 미국 텍사스주 댈러스 ICE 구금시설에서 총격 사건이 발생해 1명이 숨지고 2명이 중상을 입었다. 미국 국토안보부는 “총격범은 ICE 시설을 향해 무차별적으로 총격을 가해 수감자 1명이 사망하고 2명은 위독한 상태”라며 “총격범은 스스로 쏜 총상으로 숨졌다”고 전했다.

깊어지는 분열의 골 24일(현지시간) 미국 텍사스주 댈러스의 이민세관단속국(ICE) 시설에서 총격 사건이 벌어져 구금자 1명이 사망하고 2명이 중태에 빠진 가운데, 검시관 사무소 직원들이 총격 용의자로 추정되는 시신을 차량에 싣고 있다. 크리스티 놈 미 국토안보부 장관은 총격범이 스스로 목숨을 끊었다고 밝혔다. 작은 사진은 총격 현장에서 회수된 미사용 탄약 중 하나에 ‘ANTI ICE(ICE 반대)’ 문구가 적힌 모습. 댈러스=로이터연합뉴스·캐시 파텔 FBI 국장 SNS 캡처

숨진 용의자는 29세 남성 조슈아 얀이다. 외신은 그가 2020년 텍사스 민주당 예비선거에 참여한 이력이 있으나 정치에 대해선 별다른 발언을 하지 않은 것으로 나타났다고 전했다.



당국은 이번 사건이 이념적 동기에 의한 표적 공격이라고 보고 있다. 트럼프 대통령의 심복으로 알려진 캐시 파텔 미국 연방수사국(FBI) 국장은 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X·옛 트위터)에 게재한 글에서 “현장에서 회수한 미사용 탄피 중 하나에 ‘안티 ICE’라는 문구가 새겨져 있었다”고 밝혔다. 이를 고려하면 트럼프 대통령의 강경한 이민자 단속에 반발해 ICE 요원을 겨냥한 범행이라고 추측할 수 있다.



트럼프 대통령은 즉각 분노를 표했다. 트럼프 대통령은 자신의 SNS 트루스소셜에 글을 올려 “ICE 요원들은 단지 최악의 범죄자를 추방하려는 임무를 수행할 뿐인데 급진 좌파 세력들이 전례 없는 위협과 폭력적인 공격을 가하고 있다”며 “커크 암살 사건 이후 지속되는 급진 좌파 테러리스트의 폭력은 반드시 중단돼야 한다”고 말했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AFP연합뉴스

이어 반(反)파시즘·반인종주의 좌파 운동인 ‘안티파(Antifa)’를 거론하면서 “이번 주 안으로 이들 테러조직을 해체하기 위한 행정명령에 서명할 것”이라고 목소리를 높였다. 트럼프 대통령은 이미 지난 22일 커크 암살 사건 후속 조처 차원에서 안티파를 테러조직으로 지정하는 행정명령에 서명한 바 있는데 한층 강경한 대응을 예고한 셈이다.



문제는 안티파의 뚜렷한 실체가 존재하지 않는다는 점이다. 트럼프 대통령은 커크의 암살과 안티파 간 직접적 연관성을 입증할 증거도 제시하지 못하고 있다. 트럼프 대통령의 안티파 테러조직 지정이 야당인 민주당과 진보 성향 언론 등 정치적 반대 세력을 무차별적으로 단속할 빌미가 될 수 있다는 의미다. 실제로 트럼프 대통령은 “모든 민주당 당원들에게 ICE와 미국의 법 집행 기관을 겨냥한 선동적 발언을 중단할 것을 촉구한다”고 언급하기도 했다.



미국 ABC방송의 심야 토크쇼 ‘지미 키멀 쇼’를 두고도 여론이 갈라지고 있다. 진행자인 지미 키멀이 커크 사망 이후 트럼프 대통령과 지지 세력인 마가(MAGA·미국을 다시 위대하게)가 사건을 정치적 이득을 위해 왜곡하고 있다고 비판한 이후 해당 프로그램은 중단됐다. 지미 키멀 쇼는 여론에 밀려 6일 만인 지난 24일 방송을 재개했다. 복귀 방송의 전국 시청자 수는 626만명으로 10년 만에 최고 시청률을 기록했다.



트럼프 대통령은 전날인 23일 트루스소셜에 “ABC 가짜뉴스가 ‘지미 키멀 쇼’를 다시 진행하게 해줬다는 것이 믿기지 않는다”고 비판하면서 “어떻게 될지 두고 보자”고 경고했다.

