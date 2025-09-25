“안전한 작업 환경에 총력”… 한진 노삼석·조현민 사장, 추석 특수 ‘남서울 허브 터미널’ 점검

추석 연휴를 앞두고 (주)한진(이하 한진)이 원활한 특수기 운영과 안정적인 배송을 위해 총력을 기울이고 있다.

한진 임직원이 안전하고 원활한 추석 특수기 운영을 기원하며 기념촬영을 하고있다. 앞줄 왼쪽 6번째부터 (주)한진 노삼석 대표이사 사장, (주)한진 조현민 사장. (주)한진 제공

지난 22일 오후, 한진 노삼석 대표이사 사장과 조현민 사장은 서울 구로구 가산동 소재 남서울 허브 터미널을 방문해 추석 특수기 대비 현장 안전과 운영 상황을 점검했다고 25일 밝혔다.

노삼석·조현민 사장은 작업 상황 브리핑을 받고 풀필먼트 사업장을 둘러보며 현장 운영 전반을 살폈다. 이어 상·하차 작업 과정을 직접 확인하고 안전 수칙을 전달했으며, 근무 환경과 종사자 편의시설까지 꼼꼼히 확인했다.

이와 함께 현장 종사자들에게 간식과 음료 등 격려품을 전달하며, 추석 특수기를 맞이한 작업자들의 노고를 격려하고 안전한 작업을 위해 충분한 휴식을 갖도록 당부했다.

한진 경영진이 안전하고 원활한 추석 특수기 운영에 힘쓰는 종사자들의 노고를 격려하기 위한 격려품을 전달하고 있다. 앞줄 왼쪽 세번째부터 (주)한진 노삼석 대표이사 사장, (주)한진 조현민 사장. (주)한진

노삼석·조현민 사장은 올해 1월 설 특수기에도 주요 허브터미널과 항만·물류사업장을 직접 점검한 바 있으며, 지난 7월에는 혹서기 온열질환 예방을 위해 대전 메가허브를 방문해 냉방기 증설과 현장 상황을 집중 점검하는 등 안전한 사업장을 위한 지속적인 현장경영을 이어가고 있다.

한진은 이번 추석 특수기 동안 물동량이 증가할 것에 대비해 전국 100여 개 주요 터미널과 가용차량을 최대한 가동하고 분류 작업원 충원 및 임시 차량 등을 추가 투입하는 등 안전한 작업 환경을 위해 총력을 다하고 있다.

한진 관계자는 “추석 특수기 안정적인 배송을 위해 현장 점검을 강화하고 있으며, 종사자들의 안전과 원활한 운영에 만전을 기하겠다”고 말했다.

