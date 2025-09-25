삼성+스타벅스, 신한+배민 카드업계 PLCC 본격 경쟁 [경제 레이더]

지금까지 상업자표시전용카드(PLCC) 사업에서 현대카드와 긴밀하게 협력해온 스타벅스와 배달의민족이 각각 삼성카드, 신한카드와 손잡았다. 카드업계에서 접전을 벌여온 3사의 경쟁이 PLCC 시장에서 보다 치열해질 것으로 전망된다.

사진=삼성카드 제공

삼성카드는 24일 이용금액에 따라 별 적립 혜택을 제공하는 ‘스타벅스 삼성카드’를 25일 출시한다고 밝혔다. ‘스타벅스 삼성카드’는 스타벅스 이용 시 전월 이용금액에 따라 1만원당 최대 5개의 별 적립 혜택을 받을 수 있다. 별 적립은 월 최대 50개까지 제공한다. 스타벅스 자체 충전카드인 스타벅스 카드에 잔액 충전 시 3만원당 별 1개를 적립해준다.



삼성카드 관계자는 “커피 문화를 선도하는 스타벅스와의 협업으로 고객에게 차별화된 혜택을 제공하는 상품을 출시했다”며 “앞으로도 삼성카드와 스타벅스는 다양한 영역에서 협업을 지속할 계획”이라고 밝혔다.



최근 카드업계에선 PLCC 확장이 한창이다. PLCC는 특정 브랜드에 특화된 혜택을 제공하는 신용카드로 일반적인 제휴 카드와 달리 비용과 수익을 공동으로 부담하는 특징을 가진다. 카드사들에 PLCC는 인기 브랜드와의 독점 제휴를 통해 해당 브랜드의 충성 고객을 카드사 고객으로 유입시킬 수 있는 방안이다.



이에 신한카드도 지난달 배달의민족 운영사 우아한형제들과 손잡고 PLCC인 ‘배민 신한카드’를 출시했다. 배민 신한카드는 배달, 포장 주문 등에 상관없이 모든 배민 이용금액의 5%를 할인해준다.



그간 PLCC의 강자는 현대카드였다. 현대카드는 2020년 10월 국내 최초로 스타벅스와 손잡고 ‘스타벅스 현대카드’를 선보였고, 같은 해 11월엔 ‘배민현대카드’를 출시한 바 있다.



여신금융협회에 따르면 지난달 기준 국내 개인신용카드 회원 수는 신한카드가 1450만6000명으로 1등을 기록했고, 삼성카드(1337만1000명)와 현대카드(1290만1000명)가 뒤를 이었다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지