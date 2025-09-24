[열린마당] 더 촘촘해진 수입 먹거리 안전망

해외여행 중 쇼핑몰에서 초콜릿이나 과자를 기념품처럼 사 본 경험이 있을 것이다. 그런데 국내 대형 마트에서 똑같은 제품을 발견하고 놀란 적도 있을 것이다. 이제 식품은 특정 국가의 전유물이 아니다. 교통과 유통망 발달로 전 세계 식품이 국경을 넘어 자유롭게 이동하며, 우리 식탁에도 빠르게 오른다. 그러나 편리함 뒤에는 수입식품 안전 확보라는 과제가 있다. 다양한 식품이 들어올수록 관리 체계는 더욱 정교해야 한다.



식품의약품안전처(이하 식약처)는 국민이 안심할 수 있도록 수입 전 단계부터 유통까지 전(全) 주기 안전망을 강화하고 있다. 특히 수입 전 단계의 현지 관리를 핵심으로 보고, 다양한 사전 안전관리 제도를 운용 중이다.

김용재 식품의약품안전처 수입식품안전정책국장

우선 수입식품이 생산되는 해외제조업소를 등록해 어떤 장소에서 식품이 생산되는지 확인한다. 또한 국내 점검관이 직접 해외 현장을 방문해 위생 상태와 원재료 관리 등을 확인하는 현지실사 제도를 운용하고 있다. 지난해만 해도 26개국 382개 업소를 직접 실사했으며, 이동 거리는 약 90만㎞로 지구 22바퀴를 돈 것과 맞먹는다.



이와 함께 수입 배추김치에는 식품안전관리인증(HACCP)을 의무화해 위해 요인을 사전에 차단하고 있다. 축산물은 수입위생평가를 통해 국내와 동일한 수준의 위생 기준을 확보하고 있다. 또한 국내산으로 오인될 수 있는 주문자상표부착생산(OEM) 제품에는 별도 현지 위생평가를 실시한다. 여기에 더해 수입업자가 스스로 해외제조업소의 위생을 관리하도록 우수수입업소 등록제도도 운용한다.



그러나 아무리 제도가 잘 갖춰져도 국민이 체감하지 못하면 의미가 없다. 이에 식약처는 지난 7월 25일부터 8월 10일까지 국민권익위원회와 함께 설문조사를 실시해 국민 의견을 들었다.



총 857명이 참여한 결과, 응답자의 68.1%가 사전 안전관리 제도를 알고 있다고 답해 비교적 높은 인지도를 보였다. 또한 88.2%는 해당 제도가 수입식품 안전 확보에 기여한다고 평가했다. 이는 정부의 관리 노력이 국민 신뢰로 어느 정도 이어지고 있음을 보여준다.



그러나 국민이 바라는 점은 분명했다. 강화가 필요한 제도로는 ‘수입식품 HACCP(29.5%)’, ‘현지실사(28.0%)’ 등이 꼽혔으며, 특히 “현지실사를 더욱 강화해야 한다”는 의견이 다수 제시되었다. 즉, 직접 보고 확인한 결과가 안전의 출발점이라는 국민의 생각이 확인된 것이다.



식약처는 이러한 의견을 반영해 현지실사의 범위와 효율성을 한층 강화해 나가겠다. 인공지능(AI)을 활용해 수입 규모와 과거 부적합 사례 등을 분석하고, 위해도가 높은 업소를 선별하여 더 많은 현장을 집중 점검할 계획이다. 아울러 수입검사 결과와 유통 이력 등을 쉽게 확인하고, 국민이 이해하기 쉬운 방식으로 소통하여 국민이 믿고 안심할 환경을 조성하겠다.



수입식품 안전관리의 출발점은 결국 국민 신뢰다. 현지 위생점검 강화와 투명한 제도 운용이야말로 안전을 향한 첫걸음이다. 식약처는 국민과 함께하는 관리 체계를 통해, 믿고 선택할 수 있는 안전한 환경을 만들어가겠다. ‘첫 단추를 잘 끼워야 옷매무새가 바르다’는 말처럼, 수입식품의 첫 단계부터 꼼꼼히 관리해 국민 건강과 안전을 지켜나가겠다.

