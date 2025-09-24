지역 아동에 ‘재능 나눔’… 과학자 꿈 무럭무럭 [상생경영 특집]

맞춤형 실습·돌봄·진로 교육… “사회적 약자에 기회의 사다리 제공” 기업의 활동은 수익을 내는 경제활동에 그치지 않는다. 정부와 시민사회의 손길이 미치지 않는 복지 사각지대를 찾아 사회적 약자에게 기회 또는 회복의 사다리를 제공하는 기업들이 많다. 특히 국내외를 가르지 않고 이어가고 있는 미래 꿈나무들을 향한 지원은 각 분야에서 다양하게 이뤄지고 있다. 도움이 필요한 일부 아이들과 청년이 진로를 향해 나아갈 수 있도록 디지털 교육, 맞춤형 실습 교육, 돌봄 프로그램 등을 운영하고 있다. 사람·인프라가 한 곳에 쏠린 ‘서울공화국’ 대한민국에서 지역 발전을 위해 힘쓰는 기업들의 지원활동도 눈에 띈다. 인공지능(AI) 등 첨단기술을 이용해 노동자의 안전을 강화하려는 움직임도 이어지고 있다.

포스코 대학생봉사단 비욘드 18기 단원들이 광양 지역아동센터에서 봉사활동을 마친 뒤 포즈를 취하고 있다. 포스코 제공

포스코 대학생봉사단 비욘드 18기 단원들이 여름방학을 맞아 공학체험 실습 키트를 직접 개발하고, 포항과 광양 지역아동센터 학생들을 위한 교육봉사활동을 펼쳤다.



포스코는 2007년 비욘드 봉사단을 창단하고 전국 대학생들과 함께 사회와 환경문제 해결을 위한 다양한 활동을 이어오고 있다. 올해 18기는 과학과 기술을 활용한 봉사활동에 초점을 맞추고, ‘인텔리전트 팩토리’ 등 첨단기술로 미래를 선도하는 포스코의 비전을 사회공헌활동에 적극 반영했다.



비욘드 18기는 서류심사와 대면면접을 거쳐 지난 6월 전국 25개 대학에서 남녀 20명씩 총 40명의 단원을 선발했다. 단원들은 공학, 환경, 교육, 경영 등 다양한 전공자들로 구성돼 있다.



비욘드 18기 단원들은 6월 27일 포항에서 열린 발대식을 시작으로, 기술 기반 봉사활동에 필요한 역량을 키우기 위해 생성형 인공지능(AI)을 활용한 교육 콘텐츠 개발 워크숍, 전자회로, 물리교육 등 다양한 프로그램에 참여했다. 이를 바탕으로 여름방학 동안 직접 공학체험 실습 키트를 개발하고, 지역 아동을 위한 교육 프로그램을 기획했다.



7월에는 기존 교육용 공학 키트를 활용해 단원들이 직접 과학원리 학습과 체험을 돕는 교안을 개발하고 포항 시내 지역아동센터 4곳을 방문, 60여명의 아동에게 공학적 원리를 설명하고 키트를 조립하며 실습을 진행했다. 이후 단원들은 비욘드 18기만의 새로운 교육 키트 개발에 도전했다. 물리, 기계, 코딩 등 다양한 기술의 원리를 학습하고, 직접 기술과 도구를 활용해 창의적인 작품을 만드는 ‘메이커’ 교육을 받으며 총 5개 조가 각각 전기 없이 기계적 원리만을 활용한 구조물 만들기, 빛·수분·대기질 등을 측정하는 센서를 활용한 반응형 키트 등 창의적인 결과물을 완성했다.



8월 말 전남 광양에서 진행된 2차 캠프에서는, 각 조가 완성한 공학체험 실습 키트를 활용해 광양 시내 지역아동센터 아동 70여명을 대상으로 공학교육 봉사활동을 펼쳤다. 아동들은 직접 실습에 참여하며 기초역학, 지속가능한 에너지, 환경과학의 원리를 쉽고 재미있게 배울 수 있었다.



포스코는 “비욘드 18기는 대학생들이 스스로 기획하고 실행하는 봉사활동이라는 점에서 의미가 크다. 비욘드만의 나눔이 앞으로 더 많은 사회적 가치를 창출하길 기대한다”고 말했다. 봉사단원들은 “직접 개발한 공학교육 키트로 아이들과 소통하며 과학의 즐거움을 나눌 수 있어 뿌듯했다”며 “앞으로도 기술을 통해 더 많은 변화를 만들어가고 싶다”는 소감을 전했다.



국내 활동을 마친 비욘드 18기는 내년 1월 인도네시아에서의 해외봉사를 준비 중이다. 각 조에서 개발한 공학체험 실습 키트를 활용한 교육봉사로 현지 청소년들과 과학의 즐거움을 나누고, 한·인니 문화교류 활동도 펼칠 계획이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지