[포토] 이민영 '완벽한 미모'

배우 이민영이 24일 서울 구로구 더링크 서울 호텔에서 열린 MBN 새 수목미니시리즈 ’퍼스트레이디’의 제작발표회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

MBN 새 수목미니시리즈 ‘퍼스트레이디’(극본 김형완, 연출 이호현)는 대통령에 당선된 남편이 장차 퍼스트레이디가 될 아내에게 이혼을 요구하는 초유의 사건이 벌어지면서 펼쳐지는 이야기를 담는다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지