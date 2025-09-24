농협 가공식품, K-FOOD 바람타고 독일시장 본격 진출 시동

장지윤 농협경제지주 식품지원부장 (오른쪽에서 3번째), 김상길 NH농협무역 전무(오른쪽에서 2번째)가 19일 독일 뒤셀도르프 소재 킴스아시아 하나로마켓에서 농협 가공식품 프로모션을 진행하며 기념사진을 촬영하고 있다. 농협중앙회 제공

농협(회장 강호동) 경제지주(농업경제대표이사 박서홍)가 오는 26일까지 독일 뒤셀도르프 소재 킴스아시아* 하나로마켓에서‘농협 가공식품 프로모션’을 진행한다.

* 킴스아시아 : 1990년 설립된 독일 현지 아시안식품 전문 도·소매 유통기업

독일 내 한국 농식품 소비 확대를 위해 마련된 이번 행사에서는 고품질 쌀(영호진미) 이외에도 ▲떡류(정남농협) ▲두부(안동농협) ▲김치(화원농협) 등 주요 품목을 최대 20% 할인 판매한다.

농협경제지주는 한국 농식품 판로 확보와 신시장 개척을 위해 독일뿐만 아니라 유럽 전역으로 ▲쌀 부침가루 ▲튀김가루 ▲인절미스낵 등 농협 쌀 가공식품 수출을 확대할 예정이다.

박서홍 농업경제대표이사는 “이번 행사는 농협 쌀의 우수성을 소비자에게 알릴 수 있는 독일에서의 첫 프로모션”이라며 “앞으로도 해외 시장에서 K-FOOD의 우수성을 알리고 안정적인 수출 기반을 마련하기 위해 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.

