헌금 5억 빼돌린 성당 사무장 주임신부에 범행 시인...가상화폐 투자

수억원대의 헌금을 빼돌린 성당 사무장이 주임신부에게 범행을 털어놔 경찰이 수사에 나섰다. 빼돌린 헌금은 가상화폐에 투자해 상당 부분 손실을 본 것으로 알려졌다.

전남 목포경찰서는 업무상 횡령 혐의로 60대 A씨에 대한 구속영장을 신청했다고 24일 밝혔다.

A씨는 지난해 7월부터 지난달까지 수차례에 걸쳐 성당 헌금 4억8000여만원을 빼돌린 혐의다.

재무 담당 사무장인 A씨는 성당 건축 명목으로 모은 건축기금을 정상적으로 정산하는 것처럼 꾸며 자신의 지인 명의의 계좌로 돈을 빼돌린 것으로 드러났다.

A씨는 이 돈으로 가상화폐 코인에 투자했다가 전액 잃은 것으로 파악됐다. A씨는 최근 내부 회계 관리상 횡령 사실을 털어놓을 수밖에 없는 상황에 이르자 성당 주임신부에게 면담 요청을 해 범행을 털어놓았다고 성당 측은 밝혔다. 성당 측은 내부 논의 끝에 A씨를 경찰에 고소했다.

A씨는 경찰 조사에서 “헌금은 투자 밑천으로 쓰고 돌려놓으려고 했다”고 진술한 것으로 알려졌다.

경찰은 A씨가 이른바 ‘투자 리딩방 사기’에 속아 이러한 범행을 한 것으로 보고 수사를 확대하고 있다. A씨에 대한 구속 여부는 25일 결정된다.

