대구시 공사·공단, ‘청년 정책 발굴 프로그램’ 가동

대구도시개발공사는 대구교통공사, 대구공공시설관리공단 등 시 산하 3대 공사·공단이 공동으로 추진하는 ‘청춘 ON:로컬 크리에이터’가 출범했다고 24일 밝혔다.

이 프로그램은 지역 소멸 위기 극복과 청년 친화 도시 조성을 목표로 청년들이 직접 정책 과제를 발굴·제안한다. 참가 청년들은 시 산하 공사·공단 직원과 팀을 이뤄 지역 청년 주거 안정 강화 방안, 모두를 잇는 대중교통 활성화 방안, 청년이 모이는 지하상권 활성화 방안 등과 같은 기관별 특화 과제를 수행한다.

청춘 ON 로컬 크리에이터에 참가하는 청년들이 단체 기념 촬영을 하고 있다. 대구도시개발공사 제공

이 사업은 공사가 지난해 12월 체결한 ‘지역 소멸 및 저출생 위기 극복을 위한 시 공사·공단 공동 대응 업무협약’의 후속 과제로, 새 정부의 국정 과제인 청년정책 참여 확대와 기본 생활 지원 기조와도 맞닿아 있다고 설명했다.

참여 청년들은 앞으로 약 2개월 동안 기관별 멘토 직원들과 협력하며 과제를 수행하고 11월 최종 발표회를 통해 정책 제안 결과를 공유한다. 최종 선정된 아이디어는 실제 사업이나 정책에 반영된다.

정명섭 공사 사장은 “이번 프로그램이 청년들이 지역 사회의 혁신 주체로 성장하고 대구 도시에 새로운 활력을 불어넣는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.

