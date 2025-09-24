쿠첸, ‘2025 KS-CQI 콜센터품질지수’ 우수기업 5년 연속 수상

프리미엄 주방가전기업 ㈜쿠첸이 2025년 ‘KS-CQI 콜센터품질지수’ 전기밥솥 부문 우수기업으로 선정되며 5년 연속 수상의 쾌거를 거뒀다고 24일 밝혔다.

2025년 ‘KS-CQI 콜센터품질지수’ 전기밥솥 부문에서 정현구 쿠첸 고객서비스팀 팀장(오른쪽)과 문동민 한국표준협회장(왼쪽)이 기념 촬영을 하고 있다. 쿠첸 제공

한국표준협회(KSA)가 주관하는 ‘KS-CQI 콜센터품질지수’는 콜센터의 서비스품질 수준을 과학적으로 조사 및 평가할 수 있는 모델이다. 국내 콜센터 서비스품질평가의 기준을 마련하고, 기업의 고객만족 활동 및 경쟁력 향상에 이바지하기 위해 매년 평가 조사를 발표하고 있다.

쿠첸은 ‘KS-CQI 콜센터품질지수’의 △신뢰성 △친절성 △접근용이성 △본원적 서비스 △부가적 서비스 등 평가 항목에서 우수한 평가를 받았다. 그 결과 2021년부터 올해까지 5년 연속으로 전기밥솥 부문에서 최고점을 획득하며 업계 최고 수준의 콜센터 경쟁력을 인정받았다. 특히 올해는 기업뿐만 아니라 KS-CQI 베스트 매니저 부문 개인상 수상자로 최정애 쿠첸 고객센터 사원이 선정되기도 했다.

쿠첸은 고객 중심, 소통, 스마트 경영을 핵심 이념으로 소비자에게 프리미엄 주방가전과 함께 최상급 서비스를 선보이고 있다. 서비스 최전선에 있는 쿠첸 고객센터는 데이터에 기반한 우수 사례 분석을 통해 고객에게 고품질 서비스를 제공하고 있다. 고객의 소리를 가장 가까이에서 드는 ‘브랜드의 얼굴’로서 소비자와 정서적으로 연결돼 브랜드 신뢰를 쌓는 역할을 수행하는 것이다.

쿠첸 고객센터는 상담 품질을 지속 점검하고 개선하는 활동을 통해 서비스 품질을 높이고 있다. 우선 상담 녹취와 피드백을 주기적으로 분석하고 우수 상담 사례를 전 직원에게 공유해 이를 학습하고 참고할 수 있는 선순환 체계를 마련했다. 체계화된 상담 기록 축적 및 보관을 통해 상담사가 역량을 강화할 수 있는 셈이다.

이와 함께 상담사의 업무 몰입도를 높이기 위한 다양한 내적 역량 강화 활동에도 힘쓰고 있다. 올해는 재택근무 중에도 일관된 상담 품질을 유지할 수 있도록 상담사의 집중력 향상과 만족도 제고를 위한 새로운 형태의 펀(FUN) 이벤트를 시행했다. 역량 강화에 노력한 상담사와 우수 사례를 선정해 격려함으로써 업무의 책임감과 자부심을 높이는 기회로 활용하고 있다.

쿠첸 관계자는 “고객 중심의 소통을 가장 중요시하는 쿠첸이 2025 콜센터품질지수 전기밥솥 부문 수상을 통해 5년 연속 우수기업으로 선정돼서 뜻깊다”며 “앞으로도 쿠첸은 고품질 주방가전에 걸맞은 최상의 서비스로 고객의 소리에 진정성 있는 답변을 할 수 있는 고객센터를 운영하기 위해 최선을 다할 것”이라고 전했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지