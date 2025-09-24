믿고 사는 연기금…LS에코에너지에 쏠린 이유는?

연기금이 LS에코에너지 주식을 꾸준히 사들이고 있다. 대주주의 지분 매각이라는 투자심리 위축 요인에도 아랑곳하지 않고 매수세를 유지하며, 중장기적 성장 가능성에 대한 신뢰를 드러내는 모습이다.

LS에코에너지 홈페이지 캡처

24일 업계에 따르면 올해 초까지만 해도 연기금의 LS에코에너지 지분율은 6.04%(185만0377주)에 불과했다. 그러나 이후 꾸준한 순매수를 통해 9월 22일 기준 198만0753주(6.47%)로 지분율을 늘렸다. 8개월간 약 0.43%포인트 증가한 셈이다.

지분율 자체는 소수점 단위의 변화에 불과해 보일 수 있지만, 연기금의 보수적인 운용 성향을 고려하면 이는 결코 가볍게 볼 수 없는 수치다. 특히 개별 종목에 6% 이상 투자 비중을 둔다는 것은 단순한 분산 투자를 넘어, 기업 펀더멘털에 대한 확신이 반영된 ‘적극적 베팅’으로 해석된다.

주목할 점은 대주주의 지분 매각 사전공시 이후에도 연기금의 매수세가 더욱 강화됐다는 사실이다.

LS에코에너지는 지난달 21일 특수관계자 지분 매각에 대한 사전공시를 통해 대량 매각 가능성을 시사했다. 일반적으로 이 같은 공시는 주가 하락을 우려한 투자자들의 이탈을 유발할 수 있다. 실제로 일부 투자자들은 이를 ‘엑시트 신호’로 받아들이기도 한다.

연기금은 오히려 같은 기간(8월 21일~9월 22일) 동안 9만0259주를 순매수하며 지분을 늘렸다. 이는 단기 이슈에 흔들리지 않는 중장기 전략적 투자 성향을 잘 보여주는 대목이다.

특수관계자 매각 공시 직후인 8월 22일 LS에코에너지의 종가는 3만8300원이었다. 그로부터 한 달이 지난 9월 22일 종가는 3만9500원, 약 4% 상승한 수준이다.

대주주의 매각이라는 악재 속에서도 주가가 크게 흔들리지 않았고, 이는 연기금 등 기관 투자자의 안정적인 수요가 주가를 지지한 결과로 해석된다.

시장에서는 연기금의 이 같은 투자 행보를 LS에코에너지의 미래 성장성에 대한 신뢰 신호로 보고 있다. 회사가 최근 주력하고 있는 해저케이블, 데이터센터 인프라, 희토류 밸류체인 등 3대 신성장 사업이 포인트다.

해저케이블 사업은 글로벌 친환경 에너지 전환 흐름 속에서 해상풍력 수요 확대에 따라 주목받고 있다. 데이터센터 인프라 부문은 전력 솔루션 수요 급증과 맞물려 급성장이 예상된다.

희토류 리사이클링, 밸류체인 확장은 국내 자원 전략과 ESG 트렌드에 부합하며 투자 매력도를 높이고 있다.

증권업계 한 관계자는 “연기금이 특수관계자 매도 공시 이후에도 매수세를 강화한 것은 단순히 숫자 이상의 의미를 가진다”며 “기관 자금이 LS에코에너지의 중장기 비전과 사업 안정성에 확신을 갖고 있다는 방증”이라고 평가했다.

