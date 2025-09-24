'케데헌' 8곡, 11주 연속 '핫100' 동시 차트인

글로벌 신드롬을 일으키고 있는 넷플릭스 미국 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스(K-Pop Demon Hunters·케데헌)'의 OST도 미국 빌보드에서 호성적을 유지하고 있다.

23일(현지시간) 빌보드 차트에 따르면, '케이팝 데몬 헌터스' OST에 실린 여덟 곡이 20일 자 '핫100'에서도 동시 차트인했다.

이에 따라 11주 연속 해당 OST에 실린 여덟 곡이 동시 진입하는 기염을 토했다.

애니메이션 속 그룹들인 '헌트릭스'와 '사자보이즈'가 부른 노래들이다.

헌트릭스 '골든'은 앞서 예고된 것처럼, 지난 주에 이어 1위를 지켰다. 5주 연속, 통산 6주 1위다.

'케이팝 데몬 헌터스' 속 헌트릭스 라이벌 그룹인 '사자보이스'의 '유어 아이돌'와 '소다팝(Soda Pop)'은 각각 5위와 6위를 차지했다. 헌트릭스 '하우 잇츠 던(How It's Done)'은 10위에 걸렸다.

헌트릭스 '왓 잇 사운즈 라이크(What It Sounds Like)'가 19위, 헌트릭스 '테이크 다운(Takedown)'이 24위, 헌트릭스 루미와 사자보이스 진우의 '프리(Free)'가 27위를 기록하는 등 전반적으로 순위가 다소 하락했으나, 여전히 상위권이다.

여기에 K팝 간판 걸그룹 '트와이스' 정연·지효·채영이 가창한 버전의 '테이크다운'은 2계단 올라 59위를 차지했다.

이들 곡들이 실린 '케이팝 데몬 헌터스' OST는 앞서 예고됐던 것처럼 이번 주 빌보드 메인 앨범차트 '빌보드 200'에서 2위에 걸렸다. 지난 주 1위를 찍은 이 앨범은 해당 차트에서 총 8주째 2위를 차지했다.

이와 별개로 '골든'은 빌보드 글로벌 두 차트인 '글로벌 200'과 '글로벌(미국 제외)'에선 모두 1위를 지켰다.

트와이스의 미니 14집 '스트래티지(STRATEGY)' 타이틀곡 '스트래티지'는 61위를 차지하며 9주 연속 진입했다. '케데헌'에 삽입된 이 곡은 발매 7개월 만에 '핫100' 92위로 데뷔했었다.

트와이스의 정규 4집 '디스 이즈 포(THIS IS FOR)'는 이번 주 '빌보드 200'에서 132위를 차지하며 해당 차트에 10주 연속 진입했다. 트와이스는 최근 미국 대형음악 축제 '롤라팔루자 시카고'에 K팝 걸그룹 첫 헤드라이너로 나서는 등 데뷔 10주년에 커리어 하이를 이어가고 있다.

트와이스 멤버 채영의 첫 솔로 정규 앨범 '릴 판타지 볼륨1(LIL FANTASY vol.1)'는 이번 주 '빌보드 200' 38위로 데뷔했다. 채영은 나연, 지효, 쯔위를 잇는 트와이스 네 번째 솔로 주자다.

채영을 비롯해 앞서 솔로 활동을 병행한 트와이스 멤버들은 모두 미국 빌보드 메인 앨범차트 '빌보드 200' 톱40에 들었다.

K팝 간판 걸그룹 '블랙핑크'의 '뛰어'는 이번 주 '핫100'에서 95위를 차지하며 10주 연속 진입했다.

하이브(HYBE)와 게펜 레코드의 글로벌 걸그룹 '캣츠아이(KATSEYE)'의 '가브리엘라'는 이번 주 '핫100'에서 12계단을 올라 45위를 차지하며 총 9주간 들어왔다. '캣츠아이'의 또 다른 대표곡 '날리'는 97위로 '핫100'에 재진입했다. 이 차트에 총 8주째 들어왔다.

이들 곡들이 실린 캣츠아이의 두 번째 EP '뷰티풀 카오스(BEAUTIFUL CHAOS)'는 이번 주 '빌보드 200'에서 30위를 차지했다. 12주 연속 진입이다

이와 함께 이번 주에도 '빌보드 200'엔 '케이팝 데몬 헌터스' OST가 1위를 차지한 것을 비롯 K-팝 신보가 다수 차트에 들어왔다. 이미 머물고 있는 앨범까지 합하면 K-팝 앨범 6장이 이번 주 '빌보드 200'에 들어왔다.

명실상부 K-팝 대세 그룹 '스트레이 키즈'(Stray Kids·스키즈)의 정규 4집 '카르마'는 이번 주 '빌보드 200'에서 12위를 차지했다. 3주 전 해당차트 정상에 오른 뒤 계속 상위권이다.

'방탄소년단'(BTS) '투모로모우바이투게더'(TXT·투바투) 소속사 빅히트 뮤직의 신예 보이그룹 '코르티스(CORTIS)'의 데뷔 앨범 '컬러 아웃사이드 더 라인스(COLOR OUTSIDE THE LINES)'는 이번 주 '빌보드 200'에서 15위를 차지했다.

2021년 이후 데뷔한 K-팝 보이그룹(현재 5세대 K-팝 보이그룹 구분은 더 논의돼야 하는 상황) 중 해당 차트 최고성적이다.

