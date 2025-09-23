백종원, 인천공항서 포착됐다…한국 떠난 이유 보니

백종원 더본코리아 대표가 미국, 태국, 중국 등 직접 해외 현장을 찾아 글로벌 B2B 소스 시장 공략에 나섰다. 각종 구설수로 몸살을 앓는 더본코리아의 새로운 돌파구가 될 것으로 보인다.

지난 21일 태국에 소스를 홍보하기 위해 인천국제공항을 찾은 백종원 더본코리아 대표. 연합뉴스

23일 식품업계에 따르면 백 대표는 지난 21일 인천국제공항을 통해 태국으로 출국했다. 태국 방콕에 도착한 백 대표는 전날 현지의 한국 식료품 유통 기업인 ‘지두방’과 B2B 소스 등의 유통 공급 방안을 논의한 것으로 알려졌다.

백 대표는 이 자리에서 “B2B 소스는 전 세계에서 한국의 맛을 쉽게, 그대로 구현하도록 해 한식의 대중화에 앞장서는 더본코리아만의 무기”라며 “한식이 필요한 곳에서 쉽고 간단하게 한식의 맛을 알리는 재료 역할을 할 것이라고 확신한다”고 말했다. 이어 “이 소스와 현지의 식재료로 한식을 쉽게 만들어 현지에서 한식의 맛을 유지하도록 하고, 필요하다면 푸드 컨설팅을 제공하는 게 우리 상품”이라고 강조했다.

백 대표는 태국 내 글로벌 유통 대기업도 만나 B2B 소스 기반의 한식 메뉴 론칭 방안을 논의할 예정이다. 더본코리아는 해당 유통 대기업이 운영 중인 마트 푸드코트에 ‘글로벌 푸드 컨설팅’ 방식으로 한식 메뉴를 출시할 계획이다.

독일 상트벤델 지역에 위치한 글로버스 마크탈레 푸드코트 매장. 더본코리아 제공

앞서 더본코리아는 지난 7월 독일의 대형 유통그룹인 글로버스와 협업해 상트벤델 지역의 마크탈레 하이퍼마켓 푸드코트에서 글로벌 푸드 컨설팅 방식으로 비빔밥과 덮밥 메뉴를 출시했다.

백 대표는 대만도 방문해 현지 최대 휴게소 운영사인 ‘신동양 그룹’과 만나 더본코리아 RMR(레스토랑 간편식) 상품 설명회를 열고, 휴게소 내 푸드코트에 B2B 소스 납품을 제안할 계획이다. 다음 달 초부터는 중국과 미국 전역의 유통기업, 레스토랑을 대상으로 B2B 소스 설명회를 진행한다.

더본코리아는 지난 3일 서울 신라호텔에서 ‘TBK(The Born Korea) 글로벌 B2B 소스 론칭 시연회’를 열고 제품 포장지에 조리법을 볼 수 있는 QR코드를 담은 소스 제품을 선보인 바 있다.

지난 3일 더본코리아가 공개한 TBK(The Born Korea) 글로벌 B2B 소스. 더본코리아 제공

더본코리아는 해외 공략을 토대로 2030년까지 해외 매출 누적 1000억원 달성을 목표로 삼았다. 소스의 해외 시장 도입기인 내년까지는 50억원을, 본격 확산기를 거쳐 2028년에는 500억원을 달성하는 등 점진적으로 매출을 늘릴 방침이다. 글로벌 시장에서 거둔 성과를 다시 국내 R&D로 환원하는 선순환 구조를 구축한다는 계획이다.

더본코리아 관계자는 “앞선 B2B 소스 론칭 간담회에서 백 대표가 직접 해외 영업의 선봉장이 되겠다고 밝힌 이후 첫 해외 출장에 나섰다”며 “내년에도 백 대표가 해외에서 직접 발로 뛰면서 소스를 기반으로 한 ‘글로벌 푸드 컨설팅’ 영업을 진두지휘할 계획”이라고 전했다.

지난 3일 서울 장충동 신라호텔에서 진행된 더본코리아 TBK 글로벌 B2B 소스 론칭 기자간담회에서 백종원 대표가 발언하고 있다. 더본코리아 제공

한편 백 대표는 최근 구설수에 지속적으로 휩싸이며 법적 리스크까지 불거지는 등 이미지에 큰 타격을 입었다. 가맹점주 불공정 계약 논란, 빽햄 가격 논란, 원산지 표시 논란 등이 이어졌고, 실제 농지법상 국내산 농산물을 주된 원료로 식품을 생산해야 하는 구역에서 외국산 원료로 된장을 생산한 혐의로 검찰에 송치됐다.

백 대표는 전면 쇄신을 선언하며 신뢰 회복에 힘쓰고 있다. 특히 가맹점 상생 지원책을 전면 실행 중이다. 이달 초에는 개인 주식을 담보로 대출받은 100억원을 상생 경영 실천을 위한 자금으로 내놓기도 했다.

