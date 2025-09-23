‘23명 사망’ 아리셀 대표 ‘중처법 최고형’ 징역 15년

지난해 6월 화재 폭발로 23명의 사망자를 낸 일차전지 업체 아리셀의 박순관 대표에게 징역 15년이 선고됐다. 2022년 중대재해처벌법 시행 이후 최고 형량이다.



수원지법 형사14부(재판장 고권홍)는 23일 중대재해처벌법 위반(산업재해치사), 파견법 위반, 산업안전보건법 위반 등의 혐의로 기소된 박 대표에게 이같이 판결했다. 올해 2월 보석으로 풀려나 불구속 상태로 재판받아온 박 대표는 선고 직후 법정구속됐다.

2024년 8월 28일 박순관 아리셀 대표가 구속 전 피의자 심문(영장실질심사) 출석을 위해 경기 수원시 고용노동부 경기지청을 빠져나와 법원으로 향하고 있다. 연합뉴스

재판부는 산업안전보건법 위반, 업무상 과실치사상 등 혐의로 구속기소된 박 대표의 아들 박중언 아리셀 총괄본부장에게는 징역 15년, 다른 아리셀 임직원들에게는 무죄∼징역 2년을 선고했다. 아울러 아리셀 법인에는 벌금 8억원을, 인력을 파견한 한신다이아와 메이셀에는 각각 벌금 3000만원을, 강산산업건설에는 벌금 1000만원을 선고했다.



재판부는 “아리셀의 일상적인 업무는 박 본부장이 한 것으로 보이나 여러 증거에 따르면 (박 대표가) 박 본부장에게 실질적 보고를 받는 지위에 있었다”며 “매번 중요 업무보고를 받고 특정 사항에 대해 지시를 내린 건 명목상 대표 이사가 아닌 실질적인 사업 총괄 책임자로 볼 수 있다”고 판단했다. 그러면서 “화재 사고로 23명이 사망했고 사건이 매우 중해 엄한 처벌이 필요하다”고 덧붙였다.



박 대표는 지난해 6월24일 경기 화성시 아리셀 공장에서 불이 나 근로자 23명이 숨지고 8명이 다친 화재 사고와 관련해 안전보건 확보 의무를 위반한 혐의로 지난해 9월 구속기소됐다. 숨진 23명 중 20명이 파견근로자였고, 이 중 외국인은 18명이었다.



이번 판결처럼 중대재해처벌법 위반 사건이 실형으로 이어진 사례는 흔치 않다. 대한건설정책연구원이 중대재해처벌법 시행 이후 올해 3월17일까지 선고된 판결 37건을 분석한 결과 유죄 선고는 33건(89.2%)이었다. 하지만 실제 징역으로 이어진 것은 5건에 불과했고, 징역형 집행유예가 26건에 달했다. 벌금형은 2건으로 집계됐다. 실형 5건 가운데 대기업이 적용받은 사례는 한 건도 없었다.



민주노총은 법원의 유죄 판결을 환영하면서도 형량이 부족하다는 입장을 나타냈다. 민주노총은 “선고 형량은 희생자와 유가족들의 깊은 한을 풀기에 턱없이 부족하다”며 “이번 판결을 계기로 다시는 노동자의 죽음이 기업의 탐욕으로 반복되지 않도록 강력한 제도 개선과 처벌 강화를 촉구한다”고 했다.

