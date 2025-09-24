부산 ‘응급안심서비스’ 전용車 뜬다

부산시가 전국 광역자치단체 가운데 처음으로 독거노인·중증장애인 응급안전안심서비스 전용 차량(사진) 구축을 완료했다. 부산시내 17개 모든 독거노인·중증장애인 응급안전안심서비스 수행기관이 전용차량을 갖추게 된 데는 지역 향토기업의 기부 덕이 컸다.



23일 부산시에 따르면 응급안전안심서비스는 지역사회 예방적 돌봄의 차원에서 상시 보호가 필요한 독거노인과 중증장애인 가구에 디지털 장비를 설치해 화재 등 응급상황이 발생할 경우 신속히 대응하는 사업이다. 시는 모든 구·군에서 17개 기관이 응급안전안심서비스 사업을 수행하고 있으며, 1만9000여 독거노인·중증장애인 세대에 안전장비 설치를 완료했다고 밝혔다.



응급안전안심서비스 전용 차량 100% 구축은 지역 내 향토기업인 SB선보㈜와 ㈜파나시아의 기부금으로 완성돼 취약계층 사회안전망 강화를 위한 민관협력 모범 사례라는 점에서 의미가 깊다. 지난달 SB선보가 먼저 응급안전안심서비스 수행기관 10곳에 전용 차량 지원을 위한 1억7000만원을 기부했고, 이날 파나시아가 나머지 수행기관 7곳의 전용 차량 지원을 위한 기부금 1억 1900만원을 전달했다. 시는 전용 차량으로 응급관리요원의 이동 범위를 확대해 위급 상황에 골든타임을 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 특히 응급관리요원이 ‘언제든지 현장에 바로 올 수 있다’는 시민 인식에 대한 신뢰도를 높여 응급안전안심서비스의 효과가 극대화될 것으로 전망된다.

