시몬스 침대, ‘업계 최초’ 콜센터품질지수 우수기업 인증

시몬스가 침대업계 최초로 콜센터품질지수 우수기업 인증을 획득했다고 23일 밝혔다.

김민수 시몬스 대표(오른쪽), 문동민 한국표준협회 회장. 시몬스 제공

시몬스에 따르면 시몬스 고객센터가 ‘2025년 침대 부문 한국표준협회 콜센터품질지수 우수기업 인증’을 획득했다. 이번 인증 획득은 침대업체 가운데 처음이다.

콜센터품질지수는 우리나라 콜센터의 서비스품질 수준을 국내 실정에 적합하고 과학적으로 조사·평가하는 모델로, 한국표준협회와 한국서비스경영학회가 공동으로 개발했다.

그간 삼성전자, 현대자동차, SK텔레콤, KT 등 대기업 콜센터 등이 주로 우수기업 인증을 받아왔다. 시몬스는 이번 콜센터품질지수 우수기업 인증 심사에서 97.1점에 달하는 고득점을 기록했다.

시몬스는 이번 인증을 통해 내외부 모두에서 최고의 콜센터임을 다시 한번 입증하게 됐다. 시몬스의 콜센터 상담은 그간 자체 설문조사에서도 높은 고객만족도를 보여왔다.

특히 올해는 차세대 콜센터 상담 시스템을 전격 도입하면서 속도를 내기 시작했다.

먼저 지난 7월에는 옴니채널 기반의 첨단 시스템과 챗봇 상담 서비스를 정식 가동하면서 24시간 고객과의 소통 채널을 열어 두고 있다. 단순 문의는 챗봇이 빠르게 대응하고, 세부적인 설명이 필요하거나 정서적 연결이 필요한 상담은 상담사가 이어받아 섬세하게 응대하고 있다.

이 같은 차세대 콜센터 상담 시스템 덕에 시몬스 고객센터의 응대 속도는 한 층 더 빨라졌고, 서비스 품질 역시 더욱 정교해졌다는 평가를 받고 있다.

시몬스 관계자는 “시몬스 고객센터는 직원 개개인의 심리적 안정과 업무를 존중하며, 고객과 더 깊이 교감하는 따뜻하고 섬세한 서비스를 선사할 것”이라며 “진심이 담긴 응대, 행복한 직원, 그리고 감동받는 고객까지, 이 모든 것이 함께 어우러진 순간, 시몬스 고객센터는 그 자체로 브랜드의 핵심 가치가 될 것이다”고 설명했다.

