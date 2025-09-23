정신아 "유례없는 개편"…카카오톡, 챗GPT·카나나 품었다

이프 카카오 정신아 카카오 대표. 카카오 제공

카카오톡이 출시 15년 만에 대대적 개편을 거쳐 탭 단위 AI 서비스로 거듭난다.



채팅탭에 챗GPT가 추가되면서 카카오[035720]의 여러 서비스를 앱 전환 없이 채팅탭 내 챗GPT에서 바로 이용할 수 있다.



이용자 불편 사항을 반영해 카카오톡 채팅탭 분류, 메시지 수정 등이 도입됐고 카나나 인 카카오톡 출시로 인공지능(AI)이 이용자에게 필요한 기능을 '선톡'하게 된다.



정신아 카카오 대표이사는 "이 정도 변화는 카카오톡 역사상 없었다"며 "사용자 목소리에 주목하며 변화에 민첩하게 반응하겠다는 의지를 담았다"고 밝혔다.



카카오는 23일 경기 용인 카카오 AI 캠퍼스에서 이프(if) 카카오 2025를 열고 올해 4분기 카카오톡 개편 성과를 공개했다.



◇ 카카오톡 채팅 진화 어디까지?…챗GPT 탑재에 채팅방 분류도 가능



채팅탭 상단에서 챗GPT를 이용할 수 있게 한 오픈AI와 카카오의 공동 프로덕트는 내달 모습을 드러낸다.



올리버 제이 오픈AI 인터내셔널 비즈니스 총괄은 "챗GPT는 거의 모든 한국인이 매일 사용하는 앱이다"라며 "그 앱이 카카오톡 플랫폼 속에서 새로운 통합을 모색하고 한국의 AI 여정을 지원하길 바란다"고 말했다.



카카오톡 채팅탭 우측에 탑재되는 챗GPT는 오픈AI 최신 모델 GPT-5로 챗GPT에서 제공 중인 검색, 이미지와 파일 업로드, 이미지 생성 기능을 카카오톡에서도 동일하게 사용할 수 있게 된다.



단순히 카카오톡에 챗GPT를 탑재하는 것을 넘어 카카오의 다양한 서비스가 챗GPT와 연결되는 '카카오 에이전트'에도 이목이 쏠린다.



예컨대 '드라이브 때 듣기 좋은 노래를 알려줘'라고 챗GPT에 물으면 이용자는 앱 전환 없이 멜론을 사용할 수 있는 방식이다.



유용하 AI 에이전트 플랫폼 성과리더는 "카카오톡 이용자가 챗GPT를 안전하고 쉽게 이용할 수 있게 하고 챗GPT 안에 카카오 외부 서비스를 연결해 AI 생태계를 확장하는 것에 집중했다"고 말했다.



최근 잇따른 개인정보 유출 사고로 이용자의 개인정보 보안 우려가 커지면서 정 대표는 이에 대해 "카카오톡 데이터는 챗GPT 학습에 이용되지 않고 서버에 따로 저장되지 않는다"고 강조했다.



카카오는 이번 개편에서 카카오톡의 본질인 메신저 기능도 대폭 손질했다.



이날부터 채팅탭에 채팅방 폴더를 도입해 다양한 채팅방을 이용자가 원하는 카테고리별로 분류할 수 있게 된다.



기존에는 최신 메시지 순, 안 읽은 메시지 순으로 채팅을 정렬할 수 있었지만, 이번 개편으로 안읽음, 친구, 직장 등 관계 중심으로 채팅장을 정리할 수 있게 됐다.



또 안읽음 폴더에서 채팅방을 살짝 아래로 당기면 안읽은 메시지를 미리 볼 수 있는 기능도 추가된다.



지난 8월 메시지 삭제 기능을 5분에서 24시간으로 연장한 데 이어 이번 개편에선 메시지 수정 기능을 추가했다.



말풍선을 길게 누르면 메시지를 수정할 수 있고 상대방은 수정하기 전 내용을 확인할 수 없다.



◇ 카카오톡, AI를 품다…카나나가 이용자에게 '선톡'



AI와 결합한 카카오톡은 이용자와의 단방향 소통을 넘어 카나나(카카오 AI 서비스)가 먼저 이용자에게 '선톡'하는 양방향 소통으로 나아간다.



온디바이스 AI를 활용한 카나나 인 카카오톡은 이용자의 카카오톡 대화 상황을 이해한 뒤 이용자에게 먼저 카톡을 보내 일정 관리, 정보 안내, 예약 등 일상에 필요한 도움을 제공한다.



카나나 인 카카오톡은 자체 개발 온디바이스 모델인 카나나 나노를 기반으로 제공되고 해당 모델은 카카오톡 안에서 쓸 수 있도록 경량화됐다.



정 대표는 "온디바이스 카나나 나노는 1.3B 용량으로 와이파이에서 18초 만에 다운로드할 수 있다"고 설명했다.



이 밖에 카나나 검색으로 대화 중 AI를 불러내 검색 결과를 공유할 수 있고 AI를 활용해 보이스톡을 요약할 수 있다.



카카오는 카나나가 범용 AI와 달리 한국어의 뉘앙스를 가장 잘 이해해 복잡한 다자간 대화 속에서도 맥락을 감지해 어떤 에이전트를 실행할지 빠르게 판단한다고 강조했다.



카나나 앱은 Play MCP로 누구나 AI 툴을 연결할 수 있게 하고 에이전틱 AI 빌더로 AI 생태계를 확장한다는 계획이다.



김병학 카나나 성과 리더는 "카카오톡뿐 아니라 다양한 카카오 서비스에서 카나나 모델을 자연스럽게 경험하게 될 것이다"라며 "에이전틱 AI 연구로 경험을 확장하고 일상을 편리하게 변화시킬 것이다"라고 예고했다.



◇ 메신저를 넘어 대화형 커뮤니티로…지금탭 신설



카카오톡은 메신저 기능을 넘어 대화형 커뮤니티로 한 단계 도약할 수 있을까.



먼저 카나나를 활용해 사진을 추가하면 숏폼 영상을 만들 수 있는 영상 생성 기능이 추가됐다.



숏폼(짧은 영상) 공유 기능으로는 채팅방에서 바로 재생할 수 있고 친구와 이를 동시에 보고 반응할 수 있다.



카카오는 다양한 콘텐츠를 제공하기 위해 크리에이터와의 협력을 확대하고 숏폼 스튜디오를 운영하는 등 콘텐츠 제작 기반을 마련할 계획이다.



아울러 이번 개편으로 오픈채팅탭이 지금탭으로 개편되면서 카카오톡 이용자는 콘텐츠를 함께 보며 이야기할 수 있게 된다.



오픈채팅에 입장하지 않아도 공통 관심사에 이야기할 수 있는 지금탭 내 오픈채팅 커뮤니티도 카카오톡이 지향하는 관계성의 한 축을 담당한다.



이 밖에 친구탭에 피드형 사용자환경(UI)을 도입해 친구들의 프로필 변경 내역을 프로필에서 일일이 눌러보지 않아도 타임라인 형태로 확인할 수 있다.



또 내가 친구로 추가한 사람만 프로필 게시물을 볼 수 있도록 개편, 프라이버시 보호 기능이 강화됐다.



홍민택 최고제품책임자(CPO)는 "이용자의 목소리를 바탕으로 불편 사항을 해소하고 대화, 관계, 일상을 쾌적하게 만들고자 했다"고 설명했다.

