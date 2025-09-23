“한 사람이 794채?”…6년간 집 4000채 쓸어담은 10명

서울 시내 아파트 단지 전경. 최근 6년간 주택 매수 상위 10명이 4000여 채를 사들이며 6000억 원이 넘는 자금을 투입한 것으로 나타났다.뉴스1

최근 6년간 ‘집 부자’ 상위 10명이 사들인 주택이 무려 4000 채가 넘는 것으로 나타났다. 이들이 쏟아부은 자금은 6000억 원을 훌쩍 넘는다. 말 그대로 개인이 작은 건설사 못지않게 주택을 쓸어 담은 셈이다.

23일 더불어민주당 민홍철 의원이 국토교통부 자료를 분석한 결과, 2020년부터 올해 6월까지 주택 매수 상위 1000명(개인 기준)의 거래 건수는 총 3만7196건, 매수 금액은 4조3406억 원에 달했다. 거래 대상은 아파트, 연립·다세대, 단독·다가구 등이다.

이 가운데 상위 10명의 기록은 단연 압도적이다. 이들은 4115건의 계약을 체결했고, 매수 금액은 6639억 원이었다. 1인당 평균 411채를 663억 원에 사들였다는 계산이 나온다.

개별 사례를 보면 더욱 놀랍다. 주택 794채를 사들이며 1160억 원을 투자한 사람이 있는가 하면, 30건만 계약했는데도 건당 평균 16억 원이 넘는 ‘초고가 주택’을 집중 매입한 경우도 확인됐다.

민 의원은 “부동산 시장이 이처럼 투기판으로 변한 것은 윤석열 정부의 정책 실패 탓”이라며 “공급 확대를 통해 시장을 안정시키고 투기 심리를 차단해야 한다”고 지적했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지