'83층' 안착한 삼성전자, 더 오른다...모건스탠리도 “9만6000원 간다”

삼성전자가 22일 장중 5% 넘게 올라 8만4000원까지 치솟았다. 5세대 고대역폭메모리(HBM)인 HBM3E 개발 18개월 만에 엔비디아의 품질 테스트 통과가 임박했다는 소식이 전해지면서다. 삼성전자가 HBM3E 12단 제품의 엔비디아 품질 테스트를 통과할 것이 유력하다는 보도 영향으로 풀이된다. 증권가는 일제히 삼성전자 목표가를 상향했다.

서울 서초구 삼성전자 사옥. 연합뉴스

23일 한국거래소에 따르면 전날 삼성전자는 전 거래일 대비 4.77% 상승한 8만3500원에 거래를 마쳤다. 장중 8만4000원까지 올라 지난해 7월 이후 15개월여 만에 최고가를 기록하기도 했다.

모건스탠리의 낙관적 분석도 주가 상승을 끌어올렸다. 모건스탠리는 21일(현지 시간) 발표한 ‘메모리 슈퍼사이클’ 보고서에서 한국 반도체 산업에 대한 투자 의견을 기존 ‘시장 평균 수준(in-line)’에서 ‘매력적(attractive)’으로 상향 조정했다. 삼성전자에 대해서는 ‘최선호주(Top Pick)’ 의견을 유지하며, 목표주가를 기존 8만6000원에서 9만6000원으로 12% 올렸다.

모건스탠리는 보고서를 통해 “고대역폭메모리(HBM)를 둘러싼 기회가 업계 전반의 성장률을 상회하고 있으며, 인공지능(AI) 서버와 모바일 D램 수요 확대에 따라 범용 메모리 가격 상승세도 탄력을 받고 있다”고 말했다. 이어 “공급 부족이 전방위적으로 심화되고 있으며, 메모리 산업은 2027년경 정점에 도달할 것으로 보인다”고 분석했다.

앞서 모건스탠리는 ‘겨울이 다가온다(Winter Looms)’와 ‘빙산이 다가온다(The Iceberg Looms)’는 제목의 보고서를 통해 반도체 시장에 대한 부정적 전망을 제시한 바 있다. 하지만 5개월 만에 긍정론으로 돌아서며 기존 전망 기조를 뒤집었다. 특히 전날 삼성전자 순매수 상위 창구에서는 모건스탠리가 약 253만주를 사들이며 1위를 차지했다.

HBM 경쟁이 본격화되며 업황에 대한 기대감도 한층 높아지고 있다. 올해 2분기 기준 HBM 시장 점유율(매출액 기준)은 SK하이닉스가 61%로 1위를 차지했고, 마이크론이 20%, 삼성전자가 19%로 뒤를 이었다. 업계는 삼성전자가 향후 속도전을 통해 점유율을 확대해 나갈 수 있을 것으로 보고 있다.

증권가에선 내년 엔비디아 루빈에 탑재될 HBM4에서는 삼성전자가 경쟁사보다 유리한 입지를 구축할 것으로 보고 있다.

김동원 KB증권 연구원은 “삼성전자 HBM4는 데이터처리 속도를 공급사 중에서 가장 높은 성능인 11Gbps로 구현해 엔비디아 요구 조건인 스펙 상향과 물량 확대를 동시에 충족시켜 줄 것으로 전망된다”며 “삼성전자는 엔비디아 HBM4 성능 상향의 직접적 수혜가 기대된다”고 말했다.

김 연구원은 직전 거래일인 19일(현지 시각) 미국 증시에서 마이크론 주가가 3% 넘게 하락한 것도, 엔비디아의 HBM 공급망 다변화 가능성과 삼성전자와의 HBM4 납품 경쟁 우려가 반영됐을 것으로 추정했다. 22일 코스피 시장에서 SK하이닉스가 0.57% 하락한 것도 비슷한 맥락으로 풀이된다.

파운드리, 시스템LSI 등 비메모리 부문의 업황 개선세도 주가 상승의 동력이 될 것이란 전망이다.

대형주뿐 아니라 중소형 반도체주도 동반 상승했다. 전날 에스티아이(5.92%)를 비롯해 티씨케이(1.51%), 하나마이크론(2.64%), 테스(1.27%) 등의 주가가 올랐다. 반도체 업황 개선 기대감에 국내 증시를 떠받치고 있는 대형주에 훈풍이 불면서 그 온기가 소부장 업체에도 미치고 있다.

이에 증권가는 반도체 대형주와 함께 소부장 기업에도 주목하라고 제언했다. 반도체 업황이 개선되면서 중장기적으로 소부장 업체의 성장성이 부각될 것이라는 설명이다.

김록호 하나증권 연구원은 “반도체 대형주의 주가가 지수를 큰 폭으로 상회하고 있는데, 이는 메모리 가격 상승에 의한 펀더멘털한 흐름”이라며 “당초 예상했던 것보다 메모리 가격이 강한 이유는 일반 서버향 수요 때문”이라고 분석했다.

그는 “반도체의 긍정적인 주가 흐름이 소부장 전체에 영향을 미치고 있다”며 반도체 소부장 업체에 대해 “2026년 삼성전자, SK하이닉스의 1c 나노 전환 투자 관련된 전 공정 장비 업체들에 대한 비중 확대도 여전히 유효하다”고 말했다.

