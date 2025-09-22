NH농협지부 중앙본부, ;농촌사랑 추석맞이 우리농산물 나눔사업' 실시

NH농협지부 중앙본부와 (사)도농상생국민운동본부가 추석을 맞아 19일 종로장애인복지관에서 ’석맞이 농촌사랑 우리 농산물 나눔사업’ 전달식을 공동 진행했다. 농협중앙회 제공

농협중앙회(회장 강호동)는 NH농협지부 중앙본부(위원장 성연석)와 (사)도농상생국민운동본부(대표 장문찬)가 추석을 맞아 19일 종로장애인복지관에서「추석맞이 농촌사랑 우리 농산물 나눔사업」전달식을 공동 진행했다고 밝혔다.

이번 전달식에는 종로장애인복지관 김은영 원장과 김상현 사무국장, NH농협지부 중앙본부 성연석 위원장, 임초이 실장 등이 참석했다. 전달 물품은 우리 잡곡 선물세트 200개로, 종로장애인복지관을 통해 서울 전역의 장애인 및 소외계층 가정에 전달될 예정이다.

성연석 위원장은 “추석을 맞아 우리 이웃들과 작지만 따뜻한 정을 나눌 수 있어 매우 기쁘다”며 “장애인과 취약계층의 건강과 행복에 조금이나마 도움이 되기를 바라며, 앞으로도 지역사회를 위한 기부활동을 꾸준히 이어가겠다”고 말했다.

도농상생국민운동본부는 도시와 농촌 간 자발적 상생협력을 통해 국민 행복에 기여하고, 농업․농촌에 활력을 불어넣기 위한 다양한 사업을 전개하고 있다.

