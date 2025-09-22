[포토] '어쩔수가없다' 주역들 한자리에

배우 박희순, 이병헌, 박찬욱 감독, 손예진, 염혜란, 이성민(사진 왼쪽부터)이 22일 오후 서울 용산구 용산 CGV아이파크몰점에서 열린 영화 '어쩔수가없다' 언론시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

’어쩔 수가 없다’는 모든 것이 만족스러웠던 회사원 만수가 갑작스러운 해고 이후 가족과 집을 지키기 위해 재취업 전쟁에 뛰어드는 이야기를 그린 영화로 24일 개봉한다.

