檢, ‘대전 초등생 살해’ 교사에 사형 구형

대전 초등학교 1학년 김하늘(8)양을 살해한 혐의로 기소된 교사 명재완(48·사진)에 사형이 구형됐다.

검찰은 22일 대전지법 제12형사부 심리로 열린 명재완에 대한 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(영리약취·유인 등) 혐의 재판에서 사형을 선고해달라고 요청했다.

검찰은 “아무런 죄 없는 아동을 잔혹하게 살해한 피고인에 대해 피해 아동의 부모와 그 가족은 뼈에 사무치는 심정으로 엄벌을 요구하고 있다”며 “비록 반성문을 수십차례 제출하고 있으나 수사 단계에서 반성의 기미가 전혀 보이지 않았다”고 말했다.

명재완 측 요청으로 진행된 정신감정 결과 범행 당시 심신미약상태였다는 점은 인정됐다. 검찰은 범행 의미와 결과를 충분히 예견한 상태였다고 반박했다.

검찰은 “수사 당시 정신의학과 전문의의 자문 결과와 범행 전후 행동 등을 토대로 볼 때 심신미약상태를 주장하기엔 무리가 있다”며 “명재완은 병가 휴직 후 조기 복직할 정도로 정상적 상태였다”고 주장했다.

명재완은 지난해 12월2일 정신과 의사에게 ‘심한 우울감과 무기력감에 시달린다’는 진단서를 받아 휴직했으나 20여일 만에 같은 의사에게 ‘증상이 거의 없어 정상근무가 가능하다’는 진단서를 받아 조기 복직했다.

재판부는 “심신미약 여부는 법률상 임의적 감경 사유에 해당하는 만큼 심신미약에 의한 범행인지, 형을 감경할 만한 사안인지 신중하게 판단하겠다”고 말했다.

명재완은 최후 진술에서 “유가족에게 깊이 사과드린다”며 “정신과 진료를 받아오면서 판단력이 떨어져 병리적인 상태였으며 살아 있는 동안 잘못을 반성하겠다”고 말했다.

명재완은 지난 2월10일 오후 5시쯤 자신이 근무하던 대전 한 초등학교에서 돌봄교실을 마치고 귀가하는 김양에게 “책을 주겠다”며 시청각실로 유인한 뒤 미리 준비한 흉기로 김양을 찔러 살해한 혐의로 재판에 넘겨졌다.

