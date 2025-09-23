CJ 이재현 회장, 유럽 첫 현장경영

이재현(사진) CJ그룹 회장이 영국 런던을 찾아 유럽 사업 확대 가능성을 점검하고 미래 성장동력 확보에 나섰다. 지난 4월 일본과 8월 미국에 이어 유럽까지 이어지는 행보로, 세계 시장에서 신영토 확장을 가속화하려는 의지로 풀이된다. 이 회장이 유럽 지역에서 현장경영에 나선 것은 처음이다.



22일 CJ그룹에 따르면, 이 회장은 지난 9일부터 런던을 방문했다. 이미경 CJ 부회장, 김홍기 CJ주식회사 대표, 윤상현 CJ ENM 대표, CJ ENM 정종환 콘텐츠·글로벌사업 총괄 등 그룹 핵심 경영진이 동행했다.



이 회장은 “글로벌 리딩 컴퍼니로 도약하기 위해 유럽 지역을 포함한 신영토 확장을 가속화해야 한다”며 “그룹의 글로벌 사업 거점인 미국에 이어 잠재력이 큰 유럽 시장에서 신성장 기회를 적극 발굴해야 한다”고 강조했다.



이 회장은 현지 임직원을 만나서는 “유럽 지역에서 전방위로 확산하는 K웨이브(한류)를 놓치지 말고, 현지 시장을 빠르게 선점해 ‘범유럽 톱티어 플레이어’로 도약해야 한다”고 당부했다. 그는 이번 현장경영에서 글로벌 싱크탱크, 투자회사, 엔터테인먼트 업계 전문가 등 그룹 유관 산업 현지 주요 인사들과 회동하며 협력 기회도 발굴했다.



CJ그룹은 유럽 지역에서 식품 사업을 기점으로 사업 다각화를 추진해 왔다. 2018년 독일에 식품 법인을 설립하고 냉동식품기업 ‘마인프로스트’를 인수해 만두 등 글로벌전략제품 성장을 본격화했다. 2022년 영국, 2024년 프랑스·헝가리에 잇달아 법인을 설립하며 사업 기반을 넓혔다. 유럽 내 K팝·K뷰티 열풍을 바탕으로 엔터테인먼트와 뷰티 사업 기회도 확대하고 있다.

