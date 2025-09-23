코스피 사상 최고가 마감…이번주 3500선 돌파 관심 [경제 레이더]

가파른 상승세로 인한 피로감과 차익실현 우려로 단기조정이 예상됐던 코스피가 또다시 최고치를 경신하며 ‘불기둥’을 세웠다. 이제 시장의 눈은 이번 주 3500선으로 쏠린다.



22일 한국거래소에 따르면 코스피는 전장보다 18.60포인트(0.54%) 오른 3463.84로 출발해 장중 3482.25까지 오름폭을 키워 지난 19일 기록한 장중 사상 최고치(3467.89)를 넘어섰다. 이후 3460대까지 떨어진 뒤 다시 상승곡선을 그려 전 영업일 대비 23.41포인트(0.68%) 상승한 3468.65로 장을 마감하며 장마감 기준 전고점이었던 3461.30(18일)도 넘어섰다.

22일 서울 중구 하나은행 딜링룸에 코스피 종가 시황이 나타나고 있다. 뉴스1

외국인과 기관이 각각 4791억원, 2648억원 순매수하며 지수를 끌어 올렸다.



최근 코스피는 차익 실현으로 지수가 단기 조정될 가능성이 제기됐다. 지난 8일 3129.59(종가 기준)를 시작으로 연일 사상 최고치를 경신했고 전 영업일(19일) 3445.24로 장을 마감해 10일간 10.09% 상승했다. SK하이닉스의 인공지능(AI) 반도체 HBM4 개발 성공과 삼성전자 HBM3E 제품의 엔비디아 품질 테스트 통과 소식이 전해지면서 이 기간 양사의 주식은 각각 13.69%, 27.44%나 올랐다.



뉴욕 증시의 사상 최고치 경신의 영향으로 이날 또다시 장중 최고치를 넘어섰다. 지난 19일(현지시간) 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 0.37% 오른 4만6315.27, 스탠더드 앤드 푸어스(S&P)500 지수는 0.49% 상승한 6664.36, 나스닥지수는 0.72% 오른 2만2631.48을 기록해 모두 사상 최고치를 경신했다. 도널드 트럼프 미 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 다음 달 경주에서 개막하는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에서 만난다는 소식도 호재로 작용했다.



김병연 NH투자증권 연구원은 “한국 정부의 시장 친화적 정책 입장으로 코스피 지수는 앞으로 더 높아질 것”이라고 전망했다. 김석환 미래에셋증권 연구원도 “반도체 업종 분위기가 좋은 만큼 긍정적 기조가 유지될 것”이라고 예상했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지