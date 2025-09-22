LX하우시스, 인테리어 고객 할인행사 ‘지인페스타’ 개최

LX하우시스가 10월 31일까지 인테리어 계약 고객을 대상으로 제품 할인 및 상품 증정 등을 제공하는 LX Z:IN 브랜드 최대 할인 행사 ‘지인페스타’를 개최한다고 22일 밝혔다.
이번 이벤트는 혼수·이사 등 가을 인테리어 성수기 시즌을 맞아 고객들이 보다 합리적인 조건으로 LX Z:IN의 제품들을 경험할 수 있도록 기획됐으며, 인테리어 계약시 ▲제품 할인 ▲상품∙상품권 증정 ▲경품 추첨 등 중복 적용이 가능한 3가지 혜택을 제공한다.
‘지인페스타’ 기간 동안 LX Z:IN 제품이 포함된 인테리어 공사를 계약하면, 제품별 할인 및 백화점상품권∙상품 제공 혜택 등을 모두 합쳐 최대 1100만원에 달하는 할인과 맞먹는 혜택을 받을 수 있다.
LX하우시스 관계자는 “이번 지인페스타는 가을 인테리어 성수기를 맞아 리모델링을 고려중인 고객들에게 LX Z:IN의 인테리어 제품을 보다 합리적인 가격으로 구매할 수 있는 최고의 기회가 될 것으로 본다”며 “앞으로도 고객이 LX Z:IN 제품을 경험해 볼 수 있는 다양한 판매 마케팅 활동을 펼쳐 나가겠다”고 말했다
