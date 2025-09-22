세계일보

[포토] 킥플립 민제 '만찢남 비주얼'

입력 : 2025-09-22 11:36:28 수정 : 2025-09-22 11:36:28
한윤종 기자 hyj0709@segye.com

그룹 킥플립 민제가 22일 오전 서울 광진구 광장동 예스24라이브홀에서 열린 세 번째 미니 앨범 'My First Flip' 발매 기념 쇼케이스에 참석해 포즈를 취하고 있다.

 

한편, 타이틀곡 '처음 불러보는 노래'는 힘찬 신스 사운드와 기타 리프가 어우러진 팝 펑크 기반의 업템포 댄스곡으로, 이날(22일) 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 만날 수 있다.


