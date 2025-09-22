이탈리안 레스토랑 ebt, 10번째 ‘Art & ebt’ 프로젝트 진행

엘본코퍼레이션이 운영하는 외식 브랜드 ebt(이비티)가 신진 작가와 함께하는 문화 프로젝트 ‘Art & ebt’의 10번째 협업을 진행한다고 22일 밝혔다.

‘Art & ebt’ 이비티 코엑스점 전시 모습. 이비티 제공

지난 16일부터 오는 11월20일까지 진행되는 이번 전시는 일러스트레이터 ‘Relish’와 함께한다. ‘Tastes from a Journey–마음에 남긴 흔적 한 점’을 주제로 고객에게 특별한 미식 경험과 예술적 영감을 선사한다. Relish 작가는 일상 속 소소한 흔적과 감정을 그림으로 기록하는 작업을 이어오며 감각적인 색감과 따뜻한 터치로 주목받는 신진 아티스트다.

이번 프로젝트는 ‘여행지에서 마주한 맛이 단순한 한 끼의 경험을 넘어 마음 한 켠에 오래도록 남는다’는 메시지에서 출발했다. 일상 속에서 문득 떠오르는 여행의 향기와 풍경을 Relish 작가의 감각적인 작품과 ebt의 개성 있는 이탈리안 요리가 함께 풀어낸다.

대구 아쿠아파짜(왼쪽)와 레몬&애플민트 스파클. 이비티 제공

전시는 ebt 전 매장(코엑스점, 스타필드 하남점, 파미에스테이션점, 현대백화점 목동점, 현대백화점 킨텍스점)에서 진행된다. 작가의 작품을 감상할 수 있는 동시에 프로젝트 한정 굿즈(여권케이스, 네임택, 스티커팩)를 만나볼 수 있다. 프로젝트 기간 동안 특별 메뉴인 이탈리아식 생선찜 아쿠아파짜와 레몬&애플민트 스파클 음료도 선보인다.

ebt 관계자는 “Art & ebt는 미식과 예술을 접목해 고객에게 일상 속 특별한 경험을 선물하는 프로젝트”라며 “이번 10번째 협업은 여행의 기억과 향수를 예술과 음식으로 풀어내, 고객들이 매장에서 작은 ‘여행’을 느끼길 바란다”고 전했다.

