사회 초년생 노린 금융 사기 횡행… 금감원, 취준생 위한 자산관리·사기예방 특강 연다

금융감독원이 취업준비생을 대상으로 자산관리와 금융사기 피해 예방을 위한 금융특강을 실시한다.

금감원은 22일부터 10월2일까지 ‘청년금융특강’ 신청을 받는다. 졸업예정자 및 취업준비생 등은 전국 대학일자리플러스센터에서, 대학교 교직원의 경우 금감원 홈페이지를 통해 신청할 수 있다.

이번 특강은 금융거래 및 사회 경험이 부족한 청년들이 안정적으로 금융생활을 시작할 수 있도록 돕기 위해 마련됐다. 사회초년생을 노린 고수익 보장 코인 사기, 취업을 빙자한 보험사기 등이 증가하고 있는 가운데 불법 금융 행위에 대한 경각심을 높이고, 유형별 대처 요령을 안내할 예정이다.

교육은 대면 특강, 영상 교육, 교재 지원 등 원하는 방식을 선택할 수 있다. 대면 특강은 다음달 20일부터 12월19일 중 2시간 동안 금감원 금융교육 교수가 직접 진행한다.

금감원 관계자는 “사회생활을 본격적으로 시작하는 사회초년생의 자산형성을 돕고 금융사기 피해를 예방하는 데 도움이 될 것으로 기대한다”며 “현명한 지출과 부채관리 방법, 자기책임의 원칙 등 건전한 금융생활에 필요한 금융마인드 형성에 기여할 것”이라고 말했다.

