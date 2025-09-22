어린 시절 플라스틱 노출, 성인기까지 건강 위협

게티이미지뱅크

어릴 때 플라스틱 가정용품에 포함된 화학물질에 노출되면 성인이 된 이후까지 건강 위험이 이어질 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

미국 뉴욕대(NYU) 랭곤헬스와 그로스먼 의대의 리어나도 트라산데 박사 연구팀은 22일 의학저널 랜싯 아동·청소년 건강(Lancet Child & Adolescent Health)에 발표한 논문에서 어린 시절 플라스틱 첨가물질이 건강에 미치는 영향을 종합 분석한 결과, 장기적 질환 위험이 확인됐다며 어린이 플라스틱 노출을 줄이기 위한 긴급한 대응이 필요하다고 강조했다.

트라산데 박사는 “이번 연구는 플라스틱이 청소년기와 성인기까지 이어지는 만성질환 발병에 영향을 미친다는 점을 보여준다”며 “아이들이 건강하게 오래 살려면 이런 물질 사용을 제한해야 한다”고 말했다.

연구팀은 수십 년간 발표된 기존 논문을 분석해 △플라스틱을 유연하게 만드는 프탈레이트(phthalates), △단단하게 하는 비스페놀(bisphenols), △열과 수분에 강한 과불화화합물(PFAS) 등 대표적인 플라스틱 첨가물질군에 초점을 맞췄다.

그 결과, 임산부·태아·어린이를 대상으로 한 연구에서 이들 화학물질이 심장질환, 비만, 불임, 천식 등 다양한 만성질환과 연관성이 있는 것으로 나타났다. 또 체내 염증 반응을 촉발하고 호르몬 기능을 교란해 신체 여러 생리 과정에 영향을 주는 것으로 확인됐다.

신경 발달에도 영향을 미쳤다. 여러 연구에서 어린 시절 플라스틱 노출이 IQ 저하, 자폐 스펙트럼 장애, 주의력결핍 과잉행동장애(ADHD) 등과 관련 있다는 결과가 보고됐다.

트라산데 박사는 플라스틱 유해물질이 식품 포장재, 화장품, 종이 영수증 등 생활 전반에서 흔히 발견되며, 가열하거나 화학 처리 과정에서 미세플라스틱·나노입자로 방출돼 인체에 흡수될 수 있다고 지적했다.

연구팀은 불필요한 플라스틱 사용을 줄이고 인류 건강을 보호하기 위한 전략도 제시했다. 의료진이 부모들에게 명확한 지침을 제공해 자녀의 노출을 줄이도록 돕고, 학교·지역사회 차원에서 교육을 강화해야 한다는 것이다. 동시에 정책적 차원의 규제 강화가 필요하며, 특히 저소득층 지역에서 시급하다고 강조했다.

연구팀은 이번 연구가 의료용 플라스틱의 필요성을 부정하는 것이 아니라, 불필요한 사용에서 비롯되는 위험을 경고하기 위한 것이라고 설명했다.

트라산데 박사는 “큰돈을 들이지 않고도 플라스틱 노출을 줄일 수 있다”며 “플라스틱 대신 유리·스테인리스 용기를 쓰고, 전자레인지나 식기세척기에 플라스틱을 넣지 않는 것만으로도 도움이 된다”고 조언했다.

