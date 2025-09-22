‘복지 맛집’ LG전자, 여의도 불꽃축제 당일 사옥 개방한다

서울 여의도 LG트윈타워가 오는 27일 열리는 ‘서울세계불꽃축제 2025’의 특별 명당으로 변신한다. LG전자가 임직원 가족을 사옥으로 초청해 도심 속 불꽃놀이를 함께 즐길 수 있는 자리를 마련하면서다.

연합뉴스 자료사진

22일 업계에 따르면 LG전자는 불꽃축제 당일 LG트윈타워 고층부를 임직원 가족과 지인에게 개방하기로 했다.

추첨을 통해 총 80팀(약 250명)이 선정됐는데, 신청에는 임직원 2000여 명이 몰리며 25대 1의 높은 경쟁률을 기록했다.

여의도 한강공원을 정면으로 내려다볼 수 있는 LG트윈타워의 입지는 불꽃놀이 ‘명당’으로 꼽혀왔다.

LG전자는 안전한 관람을 위해 건물 관리 인력을 확대 운영하고, 방문객 동선 곳곳에 자원봉사 인력을 배치할 계획이다. 단순히 공간 개방에 그치지 않고 ‘안전·편의 중심형 사내 복지’를 실현하려는 의도가 엿보인다.

LG전자가 이번 불꽃축제 초청에 쏟은 관심은 단발성 이벤트가 아니다. LG전자는 ‘가족 친화’와 ‘생활 밀착형 경험’을 키워드로 한 복지 프로그램을 다각도로 운영 중이다.

대표 사례가 업무용 고급 차량 무상 대여 서비스다. 제네시스 G90·G80, 카니발 리무진 등 고급 세단을 주말 동안 임직원에게 무료로 제공한다. 단순한 차량 지원을 넘어 직원들이 가족과 함께 여행이나 나들이를 즐기도록 돕는 방식이다.

스포츠 관람 혜택도 눈길을 끈다. LG트윈스 홈경기에서 사용되는 프리미엄석·테이블석 티켓을 업무 수요가 없을 때 임직원에게 무상 제공한다.

사내 구성원들이 일상에서 ‘작은 즐거움’을 경험할 수 있도록 설계된 프로그램이다.

LG전자의 가족 초청 문화는 이미 정례화됐다. 지난 5월에는 마곡 LG사이언스파크에서 임직원 및 협력사 직원 가족 3000여 명을 초청, 체험형 행사를 개최했다.

단순한 관람이나 관람권 제공이 아닌, 구성원 가족이 LG의 기업 문화를 직접 경험하게 하는 장치다.

업계 관계자는 “LG전자는 복지를 ‘성과 보상의 수단’으로만 보지 않고, 직원과 그 가족이 LG라는 브랜드를 생활 속에서 체감하는 경험으로 확장하는 데 중점을 두고 있다”며 “이런 접근은 장기적으로 기업 충성도와 조직 문화를 강화하는 효과를 가져올 것”이라고 평가했다.

올해 불꽃축제 초청은 단순히 사옥 개방이 아닌 LG전자가 ‘일과 삶의 연결을 어떻게 설계하는가’를 보여주는 사례다.

회사와 가정이 단절된 공간이 아니라, 기업과 가족이 함께 문화적 경험을 공유하는 장을 만들어가는 시도이기 때문이다.

LG전자가 만든 불꽃놀이는 여의도 하늘 위에서만 터지는 게 아니다. 임직원의 마음속에서도 “LG에서 일한다는 자부심”이라는 또 다른 불꽃을 피우고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지