주름 관리부터 미백·보습 케어… 명절도 ‘뷰티’ [추석선물특집]

헤라 리플렉션 스킨 글로우 파운데이션

◆아모레퍼시픽



아모레퍼시픽의 컨템포러리 서울 뷰티 브랜드 헤라가 추석을 맞아 ‘리플렉션 스킨 글로우 파운데이션’을 새롭게 출시했다.



이번 신제품은 다양한 크기의 나노 히알루론산을 함유해 건강하게 빛나는 투명 속광 피부로 연출해 준다. 실제 사용 직후 투명광 51% 증가, 수분량 34% 증가를 확인했으며, 기존 글로우 파운데이션 사용자의 의견을 반영해 다크닝과 모공 끼임 현상을 개선했다. 세럼과 파운데이션 입자를 섬세하게 배합해 모공이나 주름에 끼임 없이 매끈하고 균일하게 밀착된다.



색상은 어떤 피부 톤에도 자연스럽게 어우러지는 맑은 상앗빛 컬러 8가지로 선보인다. 3만명 이상의 피부색 연구를 기반으로 한 고급스러운 컬러로 다크닝 없이 화사한 피부로 표현되는 것이 특징이다.



한편, 신제품 출시로 진행되는 ‘리플렉션 캠페인’에서는 헤라의 새로운 글로벌 앰배서더 ‘필릭스(Felix)’가 함께한 영상을 확인할 수 있다. 헤라와 필릭스의 첫 번째 공식 활동인 만큼 브랜드가 추구하는 아름다움을 깊이 있게 담았으며, 리플렉션 라인의 우아한 자유로움과 맑고 투명한 피부 표현이라는 핵심 가치를 감각적으로 표현했다. 캠페인 영상은 헤라 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널과 태국, 일본 소셜 채널에서 확인할 수 있다.

비욘드 딥 모이스처 바디 2종 세트

◆LG생활건강



LG생활건강은 브랜드별 베스트셀러 중심으로 특별하게 구성한 세트 3종을 출시했다. 자연·발효 화장품 ‘숨37°’는 건강하고 탄탄한 피부 리부팅을 돕는 ‘로시크숨마 리페어 에센스 증량 기획 세트’를 시즌 한정 출시한다. ‘로시크숨마 리페어 에센스 증량 기획 세트’는 100mL 증량의 한정판 세트다. 약해진 피부 틈 사이로 찾아오는 세월의 징후들을 케어하고 더 빠르게 깊숙이 스며드는 포뮬러와 더 강하게 향상된 안티에이징 성분으로 더 오래 지속되는 숨37°만의 발효 헤리티지를 만나볼 수 있다.



더마코스메틱 브랜드 ‘닥터벨머’는 피부 밸런스 케어를 통해 민감해진 피부 진정과 손상 보호를 돕는 ‘닥터벨머 어드밴스드 시카 기초 2종 세트’를 선보였다. 닥터벨머 어드밴스드 시카 토너와 에멀전으로 구성된 2종 세트는 병풀 추출성분, 베타인, 판테놀을 함유한 처방으로 피부 밸런스 케어를 도와 피부 장벽을 건강하게 케어해주는 시카 밸런싱 솔루션을 제공한다. 민감성 패널 테스트를 완료해 피부가 민감한 사람에게도 안심하고 선물하기 좋다.



클린 뷰티 브랜드 ‘비욘드’가 추석을 맞이해 비욘드 베스트 향인, 파우더리 머스크 향으로 바디 보습 케어를 할 수 있는 ‘비욘드 딥 모이스처 바디 2종 세트’를 선보인다. 비욘드 딥 모이스처 라인은 부드러운 파우더와 플로럴, 머스크 향이 어우러져 포근하고 따뜻함을 느낄 수 있는 바디 케어 라인이다. 피부 구성 성분과 닮은 스킨미믹 세라마이드 콤플렉스와 에센셜 오일 콤플렉스를 함유한 바디 워시와 로션은 피부 장벽을 튼튼하게 가꾸고 풍부한 영양과 보습을 전달하여 건강한 바디 보습 케어를 완성한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지