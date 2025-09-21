[재미로 보는 오늘의 운세] 9월 22일 (월요일)

쥐

96년생 신 지식도 좋지만 깊이 있는 공부가 필요하다.

84년생 직업을 구할려면 동남쪽으로 출행하자.

72년생 금전융통은 오후에 지인을 만나 부탁하시요.

60년생 점포매매운은 서북방으로 추진하시요.

48년생 아무리 좋은 계획도 실행되지 않는다면 그림의 떡.

36년생 몸과 마음이 개운하지 않다.

소

97년생 오늘은 금전손실이 예상되니 주의해라.

85년생 금전문제는 동남방으로 진출하여 구하시요.

73년생 아파트 빌라 주택매매는 동남방으로 추진하시요.

61년생 귀인이나 협조자가 나타나는 운이다.

49년생 근원을 알 수 없는 말은 신뢰하지 않는 것이 좋다.

37년생 많은 이들과 정을 나누면 편안하다.

범

98년생 직장을 구하려면 서북방으로 진출하세요.

86년생 물질적 정신적인 스트레스가 만병의 근원이다.

74년생 금전융통은 이씨 김씨 노씨에 부탁하시요.

62년생 기회를 잡는 것은 본인에게 달려 있다.

50년생 토지 땅 대지매매는 서북방으로 추진하시요.

38년생 사람을 두고서 저울질하면 안된다.

토끼

99년생 엉뚱한 일에 시간과 마음을 빼앗긴다

87년생 직업을 구할려면 서북방으로 진출하시요.

75년생 금전문제는 서남방에 진출하면 가능성이 높다.

63년생 점포매매는 동북방으로 추진하시요.

51년생 엉뚱한 생각을 하거나 망설이면 손재할 수 있다.

39년생 심기가 불편하면 안주할 곳을 찾아보아라.

용

00년생 눈높이를 맞추지 못하면 고생한다.

88년생 공부와 창의성은 평생해야 한다.

76년생 신용문제 금전문제 해결은 동남방 지인을 만나라.

64년생 자신을 알리는 일이 지나치면 해가 될 수 있다.

52년생 아파트 빌라 주택매매는 동북방으로 추진하시요.

40년생 미워하는 마음은 시간과 더불어 날려버리자.

28년생 자신의 본분에나 충실하라.

뱀

01년생 전문직 종사자는 능력을 펼칠 수 있다.

89년생 스스로 개척하고 도전하는 운이다.

77년생 금전융통은 김씨 지씨 강씨에 부탁하시요.

65년생 아직 끝내지 않은 일이 있다면 마무리하라.

53년생 상가나 건물매매는 동남방으로 추진하시요.

41년생 생각과 다른 결과가 나타나니 괜히 무안해진다.

29년생 전체적인 윤곽을 파악해야할 때.

말

02년생 욕구를 자제하고 형편에 맞게 생활하라.

90년생 직장을 구하려면 선배나 지인에게 부탁하세요.

78년생 금전문제는 동남방에서 기쁨 통신이 온다.

66년생 점포매매는 북동방에서 좋은 소식이 온다.

54년생 일관된 자세를 유지해야 웃을 수 있다.

42년생 귀인의 도움으로 집안에 변화를 일으키겠다.

30년생 일 처리 방법에 의문을 가지지 마라.

양

03년생 돌고 도는 것이 세상의 이치이다.

91년생 창의성 개척이 약하면 성공도 약하다.

79년생 금전융통은 동남방에 이씨 박씨에 부탁하시요.

67년생 문서상의 결함도 세밀히 살펴야 빨리 마무리된다.

55년생 아파트 빌라 주택매매는 북서방으로 추진하시요.

43년생 다른 것을 가진 사람들과 어울리면 이득이 많다.

31년생 앞으로 나갔다가 뒤로 물러날 운세.

원숭이

04년생 기다리지 말고 상대방을 끌어당겨라.

92년생 직업에 눈 높이를 조금 낮추자.

80년생 이성친구와의 관계가 더욱 돈독해진다.

68년생 금전융통은 서남방에 지인을 만나시요.

56년생 상가나 건물매매는 서남방으로 추진하세요.

44년생 일에만 파묻히면 주변을 돌아볼 시간이 적어진다.

32년생 부지런히 다니면 좋은 결과를 거두는 날이다.

닭

05년생 변화에 역행하지 않고 순리를 따르도록 해라.

93년생 통신판매물품은 잘 가려 구입하자.

81년생 속내를 드러내지 말고 신비한 부분을 갖추어라.

69년생 금전문제는 오늘 희소식이 오는 운이다.

57년생 토지 땅 대지매매는 동남방으로 추진하세요.

45년생 집안 일이 담 밖으로 나가면 힘들어질 뿐이다.

33년생 아침을 일찍 열면 길한 일이 있다.

개

06년생 송사에 연루되면 매우 불리하니 타협하라.

94년생 마음을 넓게쓰면 덕이 온다.

82년생 금전문제는 오후에 선배와 약속하여 부탁하세요.

70년생 소중한 사람은 서로를 깊이 아는 것도 필요하다.

58년생 상가나 건물매매는 남서방으로 추진하세요.

46년생 잠시 기분이 들뜨지만 길게 가면 해롭다.

34년생 발 빠르게 움직이면 성과를 거둘 수 있다.

돼지

95년생 현재 일을 만족하고 이직은 불리하다.

83년생 금전융통은 정씨 유씨 이씨에 부탁하시요.

71년생 무작정 서 있지 말고 출발하는 것이 좋겠다.

59년생 자신을 인정하는 자세로 임해야만 성공한다.

47년생 점포매매는 동북방으로 추진하세요.

35년생 한번 내린 결정은 수정하지 마라.

