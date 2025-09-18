K-가든 전초기지 국립정원문화원 개원…축구장 10배 규모

정원문화 확산 전초기지 역할을 할 국립정원문화원이 문을 열었다.

산림청은 18일 전남 담양군 금성면 국립정원문화원 개원식을 갖고 본격 운영에 들어갔다.

18일 전남 담양 국립정원문화원 개원식에서 참석자들이 테이프 컷팅을 하고 있다. 산림청 제공

국립정원문화원은 정원 관련 최초의 국립기관으로 지난해 12월 준공했다. 2021년 정원문화 확산, 미래 정원 전문 인력 양성과 한국형 가든 세계화를 위해 산림청과 전남도, 담양군, 한국수목원정원관리원이 업무협약을 맺었다.

축구장 10배 규모인 7만㎡에 이르는 정원문화원은 생활정원, 문화정원, 소재정원, K-가든 등 4개의 정원지구에 15개 주제 정원으로 구성돼있다.

교육연수동과 방문자센터, 실습 재배 온실 등 교육시설과 갤러리 온실과 한옥 쉼터 등 시설이 갖춰져있다.

임시 개원한 지난 5월부터는 취미·전문 정원사 양성과정과 치유 및 문화예술과정을 운영하고 있다. 정원과 연계한 관광 등 프로그램으로 6만5000명이 다녀가는 등 호응을 얻고 있다.

정원문화원은 K-가든 모델을 개발·보급하고, 국민이 정원문화를 가까이에서 접하고 누릴 수 있도록 다양한 참여형 프로그램을 운영할 계획이다.

이미라 산림청 차장은 “국립정원문화원이 국민 삶의 질 향상과 한국정원의 세계화를 이끌어갈 국가 거점 기관으로 자리매김할 수 있도록 하겠다”고 말했다.

