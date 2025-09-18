[맹수진의시네마포커스] 맥을 살리는 ‘정년이’ 후예들

다큐멘터리 ‘왕자가 된 소녀들’(김혜정, 2013)을 처음 접한 것은 2013년 모 영화제 프로그래머로 일할 때였다. 여성국극인들의 삶과 오늘날 아이돌의 인기를 뺨치는 그들의 인기, 혈서로 여성국극 스타들에 대한 애정을 표현했던 당대 팬들의 열광적인 팬덤에 대해 소개하는 다큐멘터리였다. 여성국극에 무지했던 나는 흥미로운 이야기에도 불구하고 만듦새가 다소 아쉽다는 이유로 이 작품의 상영 여부를 고민했고 결국 초청하지 않기로 결정했다. 지금 생각하면 두고두고 미안한 마음이 남는 영화였다.



1948년 남성 중심 가부장제 사회에서 남성 위주의 창극판을 깨고 여성들이 모여 무대에 올린 ‘옥중화’를 효시로 시작된 여성국극은 전통 창극에 화려한 무대와 의상을 더해 스펙터클을 극대화한 공연물로 사실상 대한민국 최초의 뮤지컬이었다. 전통예술에 대중문화적 요소를 결합하고 모든 역할을 여성들이 해냈던 여성국극은 영화산업이 본궤도에 오르고 텔레비전이 등장하기 전까지 1950년대 대중들이 가장 환호한 대중 예술이었다.

2014년 웹툰에 기반한 tvN 드라마 ‘정년이’는 대중에게 여성국극을 친숙한 대중문화로 인식시키는 계기가 되었다. 그리고 올해 3월 개봉한 또 하나의 다큐멘터리 ‘여성국극: 끊어질 듯 이어지고 이어질 듯 사라지다’(유수연, 2025, ‘여성국극’)은 다시 한번 이 문제적 장르에 카메라를 돌린다. ‘정년이’가 여성국극의 창시자 임춘앵과 1세대 여성국극인 조영숙을 모델로 했다면, 유수연 감독의 ‘여성국극’은 1세대 마지막 생존자인 조영숙과 3세대 여성국극인들을 중심인물로 등장시킨다.



이 다큐멘터리의 완전한 제목 ‘여성국극 끊어질 듯 이어지고 이어질 듯 사라지다’는 여성국극인 1, 2, 3세대가 모두 참여했던 2023년 공연물 ‘레전드 춘향전’의 부제이기도 하다. 조영숙 선생마저 돌아가시면 더 이상 이분들의 활동을 증언해 줄 사람이 없다는 안타까움에 3세대 국극인 박수빈은 전 세대 여성국극인들이 함께하는 무대를 기획했고 그것이 ‘레전드 춘향전, 끊어질 듯 이어지고 이어질 듯 사라지다’로 이어진다.



다큐멘터리 ‘여성국극’은 역사 속으로 사라져 가는 레전드의 뒷모습을 카메라에 담아내면서 여성국극이라는 척박한 장르에 도전하는 젊은 예술인들의 모습을 함께 담는다. 화려한 조명이 켜진 무대 아래 조용히 앉아 있는 조영숙 선생의 실루엣은 역사의 뒤안길로 사라져 가는 여성 예술인을 향한 애잔함을 불러일으키지만, 신구 예술인들이 꼭 맞잡은 손의 클로즈업을 통해 여성국극을 이어가려는 여성 예술인들의 의지와 연대를 침묵의 확신으로 보여준다. 영화 제목이 말하듯이 세대를 초월한 여성 예술가들의 노력을 통해 자칫 지워진 역사로 남을 뻔한 예술의 중요한 순간이 부활한다.



맹수진 영화평론가

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지