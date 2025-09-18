‘2025 슈퍼 한돈 페스타’ 팝업스토어 내달 11일 오픈

국산 돼지고기 한돈이 ‘더 강력해진’ 모습으로 소비자들을 찾아간다.

한돈자조금관리위원회 제공

한돈자조금관리위원회(위원장 손세희, 이하 한돈자조금)는 오는 10월 11일(토)부터 19일(일)까지 9일간 서울 성수동에 있는 XYZ SEOUL에서 ‘2025 SUPER 한돈 페스타 팝업스토어’를 운영한다고 18일 밝혔다.

돼지 코 모양(1001)을 모티프로 하는 한돈의 대표 기념일인 ‘한돈데이(10월1일)’를 기념하고자 마련된 이번 행사는 9일간 ‘한계 없는 능력’을 가진 한돈의 1001% 슈퍼 에너지를 충전하고, 다양한 글로벌 한돈 요리를 즐기며 ‘슈퍼 한도니’가 되는 ‘체험형 팝업’으로 열린다.

이번 ‘슈퍼 한돈 페스타 팝업스토어’는 단순한 전시장이 아니라, 실내와 야외를 아우르는 체험형 공간으로 꾸려졌다. 방문객이 한돈의 다양한 매력을 오감으로 느낄 수 있도록 설계된 점이 특징이다.

실내 공간은 ‘슈퍼 한돈 에너지 타운’으로 꾸며진다. 이곳에서는 △‘한돈 에너지 스토어 ZONE’과 △‘한돈 파트너스 스토어 ZONE’을 중심으로, 한돈이 지닌 영양학적 가치를 직관적으로 보여주고, 파트너 브랜드와 함께 한 체험 콘텐츠를 제공한다.

우선, ‘한돈 에너지 스토어 ZONE’은 미션형 체험공간으로 △단백질 보충 정육점: 한돈 안심 무게 맞히기, △슈퍼푸드 라드유 서점: 올바른 라드유 정보 찾기, △행복 충전 주유소: 트립토판 해머 타격 게임, △한돈 신선 마트: 스텝퍼 체험으로 신선도 비교까지 4개의 체험이 이뤄진다. 미션 성공 시 스탬프를 모아 한돈 굿즈로 교환할 수 있어, 재미와 보상이 결합된 참여형 프로그램으로 생활 속에서 한돈이 전하는 에너지와 활력을 실질적으로 체감할 수 있다. 또한, ‘한돈 파트너스 스토어 ZONE’은 샘표식품(차오차이), 와인플렉스, 롯데 돼지바 등 여러 브랜드가 함께 참여해, 한돈과 어울리는 다양한 라이프스타일 푸드를 제안하는 협업 공간으로 운영된다. 더불어, 슈퍼 한돈 라드유 시식존에서는 라드유로 조리한 김치볶음밥을 시식하고 설문에 응모하면 라드유 스틱을 증정한다.

한돈 굿즈도 푸짐하게 마련됐다. 경품은 미션 참여 방식에 따라 베이직·플러스·프리미엄, 사전 및 주말 이벤트용으로 구분되며, 리유저블백·텀블러·한돈몰 할인권· 장바구니·보냉백·돈블랑(와인) 등 일상에서 실용적으로 활용할 수 있는 아이템들로 구성된 것이 특징이다.

이번 팝업스토어에서는 ‘슈퍼 한돈 글로벌 야장’이 꾸려진다. 관람객들이 한돈을 활용한 다양한 글로벌 요리를 직접 맛보고 즐길 수 있는 체험형 공간으로, 단순한 시식 행사를 넘어 한돈이 가진 무궁무진한 변주 가능성을 보여주는 무대다. 취식과 휴식을 겸할 수 있는 야외 포차존은 MZ세대를 비롯해 가족 단위 방문객들에게 가장 인기 있는 장소로 자리 잡고 있다.

행사 현장의 풍성함은 외식 브랜드와 파트너 기업의 참여로 더욱 배가된다. 블루메쯔, 육전식당, 중식당 청, 석삼도, 난축맛돈, 장충동 왕족발, 효뜨 등 K-푸드와 세계요리를 대표하는 식당들이 순차적으로 참여해 각자의 시그니처 메뉴를 선보인다. 이들 외식 브랜드는 팝업 운영 기간 내내 ‘푸드 로테이션 시식 부스’를 통해 날짜별로 달라지는 색다른 한돈 요리를 맛보는 기회를 제공한다.

매일 달라지는 K-푸드 라인업은 팝업스토어를 단순 방문이 아닌 반복 방문할 이유가 되는 콘텐츠로 만들어, 현장을 찾은 관람객들에게 “오늘은 또 어떤 메뉴가 기다리고 있을까”라는 기대감을 선사할 것으로 기대를 모은다.

지난해 ‘2024 한돈데이 팝업스토어’는 9일간 약 1만5천 명의 관람객이 방문하며 성공적인 성과를 거든 만큼, 올해에도 ‘2025 SUPER 한돈 페스타 팝업스토어’가 그 뜨거운 열기를 이어갈 것으로 기대된다. 한층 업그레이드된 볼거리와 먹거리로 강력하게 돌아온 이번 팝업스토어의 사전 예약은 네이버 플레이스에서 오픈된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지