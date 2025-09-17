홍천군, 중기부 ‘2026 상권활성화 공모사업’ 선정

홍천군은 중소벤처기업부가 주관하는 ‘2026년 상권활성화 공모사업’에 선정됐다고 17일 밝혔다.

상권활성화 사업은 상인과 지역 주민이 자발적으로 참여해 쇠퇴한 상권을 회복하고 지역 맞춤형 활성화 계획을 수립·추진할 수 있도록 정부가 지원하는 사업이다.

홍천군 상권활성화 계획안. 홍천군 제공

이에 따라 홍천군은 2026년부터 2030년까지 5년간 총 66억원(국비 33억원, 도비 10억원, 군비 23억원) 규모 사업을 추진하게 된다.

홍천군은 앞서 중기부 ‘동네상권발전소 지원사업’을 통해 원도심의 문제점을 면밀히 분석하고 지역 특화 자원인 맥주 산업과 연계한 발전 전략을 마련해 왔다. 이번 공모 선정은 이러한 준비 과정과 차별화된 전략 수립의 결과라는 평가다.

사업 대상지는 홍천읍 신장대리 일원 1만5500㎡다. 이곳은 ‘홍천 홍맥 자율상권구역’으로 지정된다. 사업은 신장대리 자율상권 협동조합을 중심으로 지역 조직과 기업, 전문가들이 협력해 민간 창의성과 유연성을 살려 추진된다.

세부 사업으로는 맥주를 테마로 한 ‘홍맥’ 상권 공동브랜드 구축, 특화 마케팅 개발, 테마거리 및 체험공간 조성 등 다양한 프로그램이 기획된다.

이를 통해 빈 점포를 창업 거점으로 삼고 원도심 방문객뿐만 아니라 외부 관광객 유입을 늘려 침체된 상권을 회복하고 지역경제 활성화를 이끌어낸다는 전략이다.

신영재 홍천군수는 “이번 공모사업 선정을 계기로 홍천만의 특색 있는 상권을 조성하고 군민과 상인들이 체감할 수 있는 실질적인 성과를 만들어내겠다”며 “지속 가능한 상권 모델 구축을 통해 지역경제 활성화에 최선을 다하겠다”고 말했다.

