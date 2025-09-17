전남개발공사-인천도시공사, 신재생에너지 정책 개발 업무 협약

전남개발공사는 인천도시공사와 정부의 친환경 에너지전환 정책에 부응하고 지역 상생 발전을 도모하기 위한 ‘재생에너지 정책 기여 및 지역상생 상호 협력 업무협약’을 체결했다고 17일 밝혔다.

전날 전남개발공사에서 열린 업무협약은 정부가 추진하는 탄소중립과 재생에너지 확대 목표를 뒷받침하는 동시에 지방공기업 간 긴밀한 협력체계를 구축하기 위해 마련됐다.

장충모(왼쪽) 전남개발공사 사장과 류윤기 인천도시공사 사장이 16일 정부의 친환경 에너지전환 정책에 부응하고 지역 상생 발전을 도모하기 위한 ‘재생에너지 정책 기여 및 지역상생 상호 협력 업무협약’을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 전남개발공사 제공

협약에 따라 양 기관은 공동 정책 제안, 규제개혁 및 제도개선 과제 발굴, 기술·정책 정보 교류, 주민참여형 이익공유 모델 개발 등 다양한 분야에서 상호 협력할 예정이다.

전남개발공사는 전남도 신재생에너지 전담기관으로서 태양광(6.5MW), 해상풍력(727.3MW), 에너지저장장치(BESS·180MW) 등 지방공기업 최대 규모의 에너지 사업을 추진하고 있다.

특히 주민들에게 실질적인 혜택이 돌아갈 수 있는 제도 기반 마련과 정책 대안 제시에 적극 나서며 지역사회와 함께하는 지속 가능한 발전 모델을 선도하고 있다.

양 기관은 이번 협약을 통해 해상풍력 등 대규모 신재생에너지 사업 참여를 위한 지방공기업법상 타법인 출자 한도와 공사채 발행 규정 개선 필요성에 공감했다.

또 지방공기업의 영농형 태양광 참여 확대를 위한 법령 보완, 해상풍력사업 전용 어업보상 기준 마련 등 제도 개선 과제 발굴에도 협력하기로 했다.

장충모 전남개발공사 사장은 “이번 협약은 지방공기업이 함께 신재생에너지 사업 여건을 개선하고 제도개선 방안을 모색한다는 데 큰 의미가 있다”며 “전남개발공사가 선도기관으로서 보유한 경험과 노하우를 바탕으로 공공주도 재생에너지 사업 확대와 지역 상생 발전 실현에 앞장 서겠다”고 말했다.

