포항시의회 예결특위, 2025년도 제2회 추가경정예산안 심사 시작

경북 포항시의회 예산결산특별위원회는 지난 12일 오전 2025년도 제2회 추가경정예산안심사에 돌입했다고 16일 밝혔다.

양윤제 예결특위위원장 등 11명의 위원들은 12~16일까지 2025년도 제2회 추경예산안에 대해 종합심사를 실시한다.

이번에 심사하는 2025년도 제2회 추경예산안 총규모는 3조3153억원으로, 지난 제1회 추경예산안 대비 9.52%인 2883억원(일반회계 2500억원, 특별회계 383억원 증가) 증가됐다.

양윤제 위원장은 “철강산업 위기로 포항이 힘든 상황에 놓여있다. 위기 극복을 위해 민생 안정과 미래 성장 기반 마련을 예산 심사의 핵심 축으로 삼을 계획이다”라며, “집행부와 충분한 소통을 통해 포항이 재정적으로 건강하고 경쟁력 있는 도시로 성장할 수 있도록 예산심사에 만전을 다하겠다”고 밝혔다.

한편 2025년도 제2회 추경예산안은 16일 예결특위의 계수조정을 거쳐 19일 제4차 본회의에서 최종 확정될 예정이다.

