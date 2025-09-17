롯데의 상생경영… 파트너사 납품대금 조기 지급

롯데가 추석 명절을 앞두고 1만1000여개 중소 파트너사에 납품대금을 조기 지급한다고 16일 밝혔다.



최근 고물가·고환율과 명절 전 일시적 비용 증가로 인한 파트너사 자금 부담을 덜기 위한 조처다. 이에 롯데는 중소 파트너사 1만1155곳을 대상으로 8957억원 규모의 납품대금을 평균 9일 앞당겨 지급한다.



이번 납품대금 조기 지급에는 롯데건설과 롯데백화점, 롯데마트·슈퍼, 롯데글로벌로지스, 롯데케미칼, 롯데웰푸드 등 23개 계열사가 동참한다.



롯데는 대·중소기업 간 동반성장을 실천하기 위해 2013년부터 매년 명절 연휴 이전에 파트너사들에 납품대금을 조기 지급해왔다.



1조원 규모의 동반성장펀드를 만들어 파트너사들의 원활한 자금 흐름을 돕고, 대기업 최초로 전 그룹사에 상생결제시스템을 도입해 거래대금도 현금성으로 지급하고 있다.



롯데 관계자는 “이번 납품대금 조기 지급이 명절 전 파트너사의 자금 부담 완화에 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 파트너사와 동반 성장할 수 있도록 실질적인 지원 제도를 마련하겠다”고 말했다.

