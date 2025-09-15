'포항시·영일군 통합 30주년' 기념 제15회 포항시민체육대회 27일 팡파르

경북 포항시체육회는 오는 27일 포항종합운동장에서 '제15회 포항시민체육대회'를 개최한다고 15일 밝혔다.

격년제로 열리는 포항시민체육대회는 세대와 지역을 아우르는 대표적인 시민 화합 행사로 자리매김해왔다.

'포항시·영일군 통합 30주년' 기념 제15회 포항시민체육대회 포스터. 포항시체육회 제공

올해는 포항시-영일군 통합 30주년을 맞아 더욱 뜻깊은 무대가 마련된다.

이번 대회에는 29개 읍면동 선수단과 일반 시민 등 1만여 명이 참여한다.

특히, 통합 30주년을 시민과 함께 기념하기 위해 관중석 중앙에 특설무대를 설치하고 성화 점화식을 진행, 시민 모두가 하나 되는 감동의 순간을 연출한다.

시민체육대회 하이라이트인 운동회 프로그램은 경쟁 위주의 종목을 줄이고, 줄다리기·윷놀이·줄넘기 등 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 생활형 종목 중심으로 구성된다.

참여자 모두가 웃으며 어울리는 참여형 체육 축제로 진행된다.

29개 읍면동 예선을 거쳐 선발된 10개 팀이 무대에 오르는 '시민화합한마당' 공연도 준비된 만큼 각 읍면동 대표들이 끼와 열정을 뽐내는 무대를 선보인다.

이재한(사진) 포항시체육회장은 "올해 시민체육대회는 통합 30년의 발자취를 되돌아보고, 미래 30년을 도약하는 자리로 화합과 감동을 나누는 축제가 되도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

