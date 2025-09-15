찰리 헐 ‘재역전 버디쇼’… 부상 눈물 씻었다

잉글랜드 여자골프를 대표하는 미국여자프로골프(LPGA) 투어 세계랭킹 8위 찰리 헐(29)은 최근 잇단 부상 악재에 시달렸다. 지난 7월 메이저대회 에비앙 챔피언십에서 경기 도중 두 번이나 쓰러진 끝에 기권했고, 지난달에는 주차장에서 넘어져 발목을 다치고 말았다. 에비앙 대회 몇 달 전에도 박스를 들다 허리를 다쳤는데 상태가 호전되지 않아 자기공명영상(MRI)을 촬영한 결과 근육이 찢어진 자리에 낭종이 자란 것으로 확인됐다.



헐이 이런 잦은 부상을 딛고 짜릿한 역전극을 펼치며 통산 3승을 달성했다. 헐은 15일 미국 오하이오주 해밀턴타운십의 TPC 리버스벤드(파72)에서 열린 LPGA 투어 크로거 퀸시티 챔피언십 4라운드에 버디 6개와 보기 2개를 묶어 4타를 줄였다. 최종합계 20언더파 268타를 적어낸 헐은 세계 1위 지노 티띠꾼(22·태국)을 1타 차로 따돌리고 3년 만에 우승 트로피를 들어올렸다. 우승 상금은 30만달러(약 4억1800만원).

3년 만에 우승컵 ‘번쩍’ 찰리 헐이 15일 미국 오하이오주 해밀턴타운십의 TPC 리버스벤드에서 열린 LPGA 투어 크로거 퀸시티 챔피언십에서 우승한 뒤 트로피를 들고 활짝 웃고 있다. 해밀턴타운십=AP연합뉴스

한 타 차 단독 선두로 최종라운드를 맞은 헐은 6~7번 홀에서 3개 홀 연속 신들린 버디쇼를 펼치며 우승을 향해 달려갔다. 하지만 17번 홀(파4)에서 티샷 실수 여파로 한 타를 잃는 등 후반 홀에 버디 2개를 보기 2개와 맞바꾸면서 좀처럼 타수를 줄이지 못했다. 반면 티띠꾼은 후반 홀에만 3타를 줄이면서 한 타차 단독 선두로 치고 나갔다. 이어 마지막 18번 홀(파5)에서도 두 선수가 나란히 버디 기회를 잡아 헐은 패색이 짙어 보였다. 하지만 이때 극적인 반전이 일어났다. 티띠꾼이 짧은 버디 퍼트에 이어 파 퍼트까지 놓치며 한 타를 잃었고 헐은 버디를 잡으면서 순식간에 우승자가 바뀌고 말았다.



헐은 경기 뒤 “발목 부상의 경우 최대 9주 정도 쉬어야 한다고 들었는데 3주 만에 회복해 경기에 나섰다”며 “2주를 쉬고 집에서 정말 열심히 연습했다. 지난주엔 공을 매우 많이 쳤는데 노력이 결실을 본 것 같아서 기쁘다”고 우승 소감을 밝혔다. 그는 이어 “고통은 마음의 나약함일 뿐이다. 다리를 못 움직이거나 침대에서 못 일어날 정도라면 모르겠지만, 움직일 수 있다면 그냥 계속해 나가야 한다고 생각한다”고 덧붙였다. 마지막 홀 역전 상황과 관련해서는 “마지막 홀은 사실 기억이 잘 나지 않는다. 퍼트를 앞두고 긴장감에 손이 떨렸다. 약간의 놀라움과 아드레날린 등 여러 감정이 한 번에 올라왔다”며 “타이거 우즈가 어떻게 이런 엄청난 압박감 속에 그렇게 많은 대회를 우승했는지 모르겠다. 1피트가 10피트처럼 느껴졌다”고 털어놓았다.



티띠꾼이 시즌 2승을 코앞에서 놓치며 이번 시즌 LPGA 투어는 24개 대회를 치르는 동안 한 명의 다승자도 배출하지 못할 정도로 매 대회 치열한 우승 경쟁이 펼쳐지고 있다. 최근 샷감이 눈에 띄게 좋아진 김세영(32·메디힐)은 이날 버디 5개와 보기 2개를 묶어 3타를 줄이며 세계 2위 넬리 코르다(27·미국) 등과 공동 5위(15언더파 273타)에 올랐다. 김세영은 지난달 CPKC 여자오픈 공동 10위, FM 챔피언십 3위에 이어 3개 대회 연속 톱10 성적을 내며 상승세를 이어갔다. 최혜진(26·롯데)은 지난해 우승자 뉴질랜드 교포 리디아 고(28·하나금융그룹), 2023년 챔피언 이민지(30·호주)와 공동 14위(13언더파 275타)에 올랐다.

