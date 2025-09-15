기보, 부산은행·부산시와 창업·벤처기업 본격 육성

기술보증기금(기보)은 부산은행, 부산시와 ‘부산 창업·벤처기업 육성을 위한 금융지원 업무협약’을 체결하고 본격 금융지원에 나선다고 15일 밝혔다.

기술보증기금이 부산은행, 부산시와 ‘부산 창업·벤처기업 육성을 위한 금융지원 업무협약’을 체결하고, 본격 금융지원에 나선다. 사진은 기보 본점 전경이다. 기술보증기금 제공

이번 협약은 각 기관이 보유한 기업지원 역량을 바탕으로 부산지역 유망 창업·벤처기업을 발굴·육성하고, 지역 경제에 활력을 불어넣을 민·관 협업 금융지원체계 구축을 위해 추진됐다.

협약에 따라 기보는 부산은행의 특별출연금 50억원을 재원으로 1000억원 규모의 특별출연 협약보증을 공급하고, 보증비율 상향(85%→100%, 3년간)과 보증료 감면(0.4%p↓, 3년간) 등의 우대혜택을 제공한다. 부산시는 이차보전 자금을 연계해 대출금리(최대 1.5%p, 3년간)를 지원한다.

지원대상은 부산에 기보의 기술보증 요건을 충족하는 신기술사업자 중 본점 또는 주사업장을 둔 혁신성장·기술창업·일자리창출 분야 중소기업이다.

이번 협약을 통해 보증료와 금리를 동시에 낮추는 맞춤형 금융지원으로 부산지역 창업·벤처기업의 금융비용 부담을 줄이고, 창업생태계 활성화를 위한 성장 기반이 마련될 것으로 기대된다.

김종호 기보 이사장은 “이번 협약을 통해 부산지역 중소기업이 초기 창업부터 성장단계까지 안정적으로 성장할 수 있는 기반이 마련됐다”며 “앞으로 민·관 협력을 확대해 중소벤처기업이 지역경제의 핵심동력으로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

