엘리슨, 머스크 제치고 ‘세계 최고 부자’

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)의 ‘세계 최고 부자’ 타이틀이 신흥 강자의 등장으로 위협받기 시작했다. 미국 빅테크 기업 오라클의 창업주 래리 엘리슨(사진)의 자산가치가 하루 만에 1000억달러(약 139조원)가량 상승하면서다.

AP통신 등 외신은 10일(현지시간) 오라클 주가가 장중 40% 이상 폭등하자 81세의 엘리슨 최고기술책임자(CTO)가 세계 최고 부자 자리에 올랐다고 보도했다. 장 마감 때에는 오라클이 주가 상승분을 일부 반납하면서 2위로 내려앉았지만, 이날 엘리슨 CTO의 순자산 가치는 약 4000억달러(약 555조원)에 달했다. 자산 정보업체 알트라타에 따르면 올해 초 머스크의 순자산 가치는 4200억달러다.

이날 주가 상승은 생성형 인공지능(AI) 챗GPT 개발사 오픈AI가 오라클과 약 3000억달러 규모의 계약을 체결했다는 소식 때문이다.

오라클은 기업이나 정부 기관 등에서 방대한 자료를 안전하고 빠르게 관리하는 소프트웨어 개발 기업으로 출발했다. 엘리슨은 설립 원년인 1977년부터 2014년까지 오라클의 CEO로서 회사를 성장시켰다. 2000년대 후반부터는 클라우드 서비스 사업을 시작하면서 오늘날 아마존과 마이크로소프트(MS), 구글에 이어 미국에서 네 번째로 큰 클라우드 업체로 자리매김하는 데 큰 역할을 했다.

