국립기상과학원, 인도·인니 등 8개국 대상 육불화황 교육

기상청은 15일부터 19일까지 제주도 국립기상과학원에서 세계기상기구(WMO) 지구대기감시 프로그램에 참여 중인 8개국 대상으로 제9차 육불화황 세계표준센터 교육훈련과정을 실시한다고 밝혔다.

대상 국가는 바베이도스·인도네시아·모로코·네팔·뉴질랜드·필리핀·케냐다.

육불화황은 교토의정서 규제 온실가스 중 하나로 극미량으로 존재하지만 지구온난화 효과가 이산화탄소보다 약 2만3400배 높은 온실가스로 알려져 있다.

국립기상과학원은 전 세계 유일한 ‘WMO 육불화황 세계표준센터’다. 관련 분석법 개발, 교육훈련과정 운영, 국제비교실험 등을 진행 중이다.

이번 교육훈련과정은 육불화황과 이산화탄소, 메탄, 아산화질소 등 주요 온실가스 관측 전반에 대한 이론과 실습, 현장학습으로 구성돼 있다. WMO 지구대기감시 전문가 4명이 참여해 온실가스 요소별 관측장비 원리 등에 대해 교육한다.

이미상 기상청장은 “우리나라 기상청의 육불화황 세계표준센터는 육불화황과 그 밖의 온실가스를 정밀하게 분석하고 자료를 생산하는 데 크게 기여하고 있다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지