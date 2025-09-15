“결혼하자” 말에 속은 70대 할머니, 3시간 설득 끝에 사기 피해 막아

뉴시스

은행 직원과 경찰이 협력해 ‘로맨스 스캠’에 속아 거액을 송금하려던 70대 여성의 피해를 막은 사실이 뒤늦게 알려졌다.

경찰은 돈을 보내려는 할머니를 3시간 넘게 설득해 피해를 막았다.

15일 서울경찰청 기동순찰대에 따르면 사건은 지난 8일 오전 9시쯤 서울 금천구 소재 은행에서 발생했다.

당시 70대 여성 A씨가 약 2700만원에 달하는 거액을 해외로 송금 하려했다.

은행 직원은 범죄 가능성을 의심해 즉시 경찰에 신고했고, A씨는 경찰의 끈질긴 설득 끝에 가까스로 피해를 모면했다.

경찰 조사에 따르면 A씨는 최근 사회관계망서비스(SNS)에서 자신을 퇴역을 앞둔 미군이라고 속인 사칭범으로부터 메시지를 받았다.

사칭범은 “결혼을 위해 한국에 가고 싶다”, “택배 비용과 귀국 경비가 필요하다”는 등의 메시지를 보내며 지속적으로 금전을 요구했다.

홀로 지내던 A씨는 사칭범의 감언이설에 속아 2700만원을 송금하려 한 것이다.

현장에 출동한 경찰은 A씨가 전형적인 로맨스 스캠의 피해자라는 것을 알아챘다.

그러나 A씨는 “내 남자 친구에게 내 돈을 보내겠다는데 왜 그러느냐”며 사기 피해 사실을 쉽게 받아들이지 못했다. 경찰은 약 3시간에 걸쳐 A씨를 설득해 피해를 막았다.

서울경찰청 관계자는 “금융기관과 긴밀한 공조 체계를 유지하고 적극적인 순찰을 이어간 덕분에 피해를 조기에 차단할 수 있었다”며 “외국인 등을 사칭해 친분을 쌓고 투자를 유도하거나 비용 대납을 요구하는 사례가 있으니 각별한 주의가 필요하다”고 당부했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지